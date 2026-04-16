Pacientů s Alzheimerovou chorobou přibývá, pomoci může nová léčba


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Události: Naděje pro pacienty trpící demencí
Přibývá neurodegenerativních onemocnění. Jen počet případů Parkinsonovy choroby za posledních třicet let stoupl celosvětově o tři sta procent. Tempo předčilo i predikce lékařů spojené se stárnutím populace. V Česku je také zhruba pětaosmdesát tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. Někteří z nich by mohli ještě letos dostat nové moderní léky, vhodné budou pro lidi na začátku onemocnění. Čeká se ale na povolení regulačních orgánů a stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Všechno nemůžeme vysvětlit stárnutím populace, říká přednosta Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Robert Jech. „My se domníváme, že to je způsobeno znečištěním našeho prostředí, že to souvisí s insekticidy, pesticidy, které se používají v zemědělství, protože největší výskyt Parkinsonovy choroby není ve městech, ale na vesnici a v blízkosti zemědělské výroby.

Alzheimerova demence postihuje hlavně mentální funkce, jako jsou paměť, pozornost nebo orientace. Týká se pěti až osmi procent šedesátníků, ve věku nad osmdesát let se vyskytuje u téměř třetiny lidí. Podle dat ministerstva zdravotnictví (MZd) se v tuzemsku počet pacientů s onemocněním za posledních jedenáct let zdvojnásobil. V polovině století by jich podle odhadů mohlo být více než čtvrt milionu.

Revoluční léčba

„Poprvé budeme mít k dispozici léčbu, která neřeší jen důsledky, ale míří na mechanismus onemocnění,“ uvedl Jech. Bude se podle něj jednat o pacienty na samém začátku choroby, kdy jsou příznaky ještě mírné. „To klade velký důraz na včasné zahájení léčby,“ dodal přednosta neurologické kliniky.

Zdravotníci budou také řešit, zda u pacientů není geneticky zvýšená pravděpodobnost nežádoucích změn na mozku, které léky v určitých případech přinášejí. „Například při určitých nálezech na magnetické rezonanci nebo při vyšším riziku krvácení. U těchto lidí by přínos léčby nepřevážil její rizika,“ doplnila Jana Dobrá z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví. I ona upozornila, že je posuzovaná biologická léčba „určena pouze pro úzký výsek pacientů“.

V mozku nemocných se akumulují nežádoucí bílkoviny. Nový lék podle Jecha dokáže zpomalit postup choroby až o pětatřicet procent. „Dokáže mozek od této látky až z osmdesáti procent vyčistit,“ upřesnil. První výsledky studie podle ústavu ukazují zlepšení paměti.

Snaha o systémové řešení

Ročně by se takto podle odhadů mohly léčit stovky až nižší tisíce lidí. Léčba jednoho by stála kolem milionu korun a podle sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) už začala i jednání s pojišťovnami.

„Pro další pokračování vzájemných diskuzí směrujících k získání úhrady je zásadní zhodnocení podkladů o účinnosti, bezpečnosti a farmakoekonomických podkladů Státním ústavem pro kontrolu léčiv,“ sdělila Lucie Miarková z tiskového oddělení VZP.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady výrobci dvou léků podali na konci loňského roku. V současné době se shromažďují a hodnotí podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

„Bohužel není možné předem sdělit, kdy správní řízení o stanovení výše a podmínek úhrady skončí. SÚKL postupuje v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění a délka řízení závisí na více faktorech, zejména na rozsahu a složitosti posuzovaných podkladů a na procesních krocích všech účastníků řízení,“ vysvětlilo oddělení komunikace SÚKL.

Náklady v řádech miliard

Náklady spojené s řešením různých typů demence včetně Alzheimerovy choroby jsou podle odhadu Svazu zdravotních pojišťoven z roku 2024 v řádech desítek miliard ročně, tedy až jedno procento tehdejšího hrubého domácího produktu (HDP).

Pojišťovny do vyčíslení nákladů započítávají nejen léčbu, ale také nezbytnou sociální péči o pacienty nebo podporu rodin, které se o ně starají. Ministerstvo zdravotnictví náklady na nové léky před dvěma lety odhadovalo na řádově desítky miliard korun.

Klíčová je prevence

Nástup demence lze oddálit i životním stylem, méně častá je například u vzdělanějších lidí. V nižším věku je podle odborníků prevencí vzdělání, ve středním kolem padesáti let je to důsledná léčba vysokého tlaku, cukrovky a fyzická aktivita. Ve vyšším věku je pak rizikem například osamělost, deprese nebo špatný sluch.

Odborníci seniorům také doporučují prevenci – trénovat paměť a psychomotoriku. Národní ústav duševního zdraví (NÚDZ) k tomu zkouší i virtuální realitu. V jedné z úloh je například třeba zapamatovat si seznam potravin a podle něj nakoupit.

Pacientům, kteří se s onemocněním již potýkají, pomáhají v sociálních službách různé metody. Mezi ně patří například reminiscenční terapie. Ta pomáhá pacientům s Alzheimerovou chorobou lépe se orientovat a udržet kontakt s realitou. Využívá dávno nabyté zkušenosti a dlouhodobé vzpomínky. Mezi další lze zařadit třeba kanisterapii založenou na kontaktu se psy.

Podle vedoucí výzkumného centra NÚDZ Ivety Fajnerové musí vzniknout systémová podpora. „Pak už nevidím překážku v tom poskytnout tyto metody jakémukoliv počtu center, která by se rozhodla je využívat. Pak je klíčové jen zajistit dlouhodobé financování, což může být úhrada pojišťovnou,“ dodává.

Lůžkové kapacity rostou

Dobrá zpráva podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého ale je, že kapacity domovů se zvláštním režimem jdou oproti jiným typům zařízení strmě nahoru.

„Vzniklo tady nějakých třináct tisíc lůžek za posledních deset až jedenáct let. A my se dokonce dívali i na to, kdo nejvíc staví tato lůžka, kdo nejvíc investuje. A je to soukromý sektor. Ten je schopen postavit nové zařízení v průběhu tří let, veřejnému sektoru to trvá zpravidla deset až dvanáct let,“ upřesňuje Horecký.

Mezi domovy ale panují výrazné cenové rozdíly – za ty soukromé mohou rodiny klientů platit někdy i padesát tisíc měsíčně. Ty zřizované obcemi nebo kraji bývají výrazně levnější. A tím pádem víc žádané.

Banky poskytly v březnu hypotéky za 55,4 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v březnu hypoteční úvěry za 55,4 miliardy korun, což je o 37 procent více než před měsícem a o 69 procent více než před rokem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o 36 procent na 40,3 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,43 procenta z únorových 4,46 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
Přibývá neurodegenerativních onemocnění. Jen počet případů Parkinsonovy choroby za posledních třicet let stoupl celosvětově o tři sta procent. Tempo předčilo i predikce lékařů spojené se stárnutím populace. V Česku je také zhruba pětaosmdesát tisíc pacientů s Alzheimerovou chorobou. Někteří z nich by mohli ještě letos dostat nové moderní léky, vhodné budou pro lidi na začátku onemocnění. Čeká se ale na povolení regulačních orgánů a stanovení úhrady z veřejného zdravotního pojištění.
Poslanci budou na mimořádné schůzi řešit ceny pohonných hmot či veřejnoprávní média

Poslanci se sejdou ve čtvrtek dopoledne k cenám pohonných hmot, řešit mají také budoucnost veřejnoprávních médií. K tématům mimořádné schůze svolané z podnětu opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 patří také bezpečnost a evropské dotace. Očekává se, že poslanecké jednání skončí bez výsledku.
Čeští krajané v Chile požádali Pavla o podporu změny zákona o státním občanství

Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Zástupci krajanského spolku jej na akci na české ambasádě požádali o podporu změny zákona o státním občanství, který podle nich omezuje právo žádat o české občanství potomkům Čechů, kteří se narodili mimo území Československa mezi roky 1949 a 1969. Omezení podle nich dopadá na potomky krajanů v Chile.
Poslanci schválili zavedení Dne české vlajky, řešili i podporu bydlení

Poslanecká sněmovna ve středu schválila zavedení významného Dne české vlajky, tedy novelu premiéra Andreje Babiše (ANO). Zamítla návrh Senátu, který místo toho jen upravoval název svatováclavského svátku. Zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku má od roku 2029 nový digitální informační systém. Vládní návrh nového cizineckého zákona podpořili poslanci v úvodním kole. Předtím se ve druhém čtení zabývali zákonem o veřejných rozpočtech. Ve druhém čtení projednala komora i novelu zákona o podpoře bydlení. Zákonodárci si odhlasovali, že budou moci jednat i po 21. hodině.
Senát projedná zákon o vládní regulaci pohonných hmot příští týden

Senátoři ve středu večer odhlasovali, že zákon o vládní regulaci cen pohonných hmot projednají ve zrychleném režimu na schůzi příští středu. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) jim sdělila, že cílem normy není nahrazovat tržní mechanismy. Senát také schválil, že jednodenní dálniční známka možná bude nově platit celých 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Během dopoledne podpořila horní komora uzákonění pravidel pro správu dat ve veřejné správě, večer pak uzákonění Dne Orla jako významného dne.
Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, následuje tak další tuzemské firmy

Další česká firma vstoupila na burzu v Amsterdamu, která patří k nejvýznamnějším v Evropě. Od středy se na ní začalo obchodovat s akciemi Coltu CZ. Zbrojovka tak následuje ty tuzemské společnosti, které zamířily na zahraniční trhy už dříve. Podle generálního ředitele Colt CZ Group Radka Musila jde o důležitý milník pro firmu.
Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
