Osamělost může zásadně zvýšit riziko demence, zjistila studie

Osamělost je do určité míry běžnou lidskou zkušeností. Může sahat od prchavých pocitů společenské izolace, které nemusí mít negativní vliv na naše zdraví, až po trvalou, chronickou osamělost, která je spojena s mnoha škodlivými zdravotními stavy, napsal zpravodajský web The Washington Post.

„Jde o to, abychom lidem pomohli a podpořili je – zeptali se jich, jestli něco nepotřebují, byli jim k dispozici a naslouchali jim. To je něco, co dokáže každý z nás,“ dodal.

Osamělost je vnímání sociální izolace a jde o jinou věc než být sám. Lidé mohou vést aktivní společenský život, a přesto se cítit osamělí, nebo žít samotářsky a osamělost nepociťovat. Někteří odborníci se domnívají, že osamělost je sociální ekvivalent fyzické bolesti, hladu a žízně, tedy nepříjemná emocionální reakce, která se vyvinula, aby motivovala lidi k vyhledávání sociálních kontaktů.

Průzkum z roku 2022, kterého se zúčastnilo přibližně tisíc lidí ve 142 zemích, ukázal, že téměř čtvrtina respondentů se cítí „velmi“ nebo „docela“ osamělá. Pro určité procento populace, možná až pro třicet procent, je osamělost chronickým stavem. A zdá se, že tendence cítit se osaměle po celý život, a nikoliv jen občas kvůli okolnostem, je do jisté míry dědičná vlastnost, přičemž genetický podíl se odhaduje na 14 až 27 procent.

Osamělost je chronický stav

„Jedním z omylů, kterých se lidé v souvislosti s osamělostí dopouštějí, je, že ji často považují za přechodný stav. Někdo vám zemře nebo vás opustí a vy začnete být osamělí,“ nastínil Robert Wilson, profesor neurologických věd v Univerzitním lékařském centru RUSH, který se na současné studii nepodílel. „To se jistě stává, ale osamělost je v zásadě chronický stav. Většina osamělých lidí nezačala být osamělá ve stáří,“ upozornil.