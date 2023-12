Hrozbu časné demence zvyšují hlavně alkoholismus a osamělost

Zneužívání alkoholu, nižší socioekonomický status, osamělost či sluchové postižení patří mezi patnáct faktorů, které významně zvyšují riziko časného nástupu demence. Informoval o tom list The Guardian s odkazem na studii, podle které mezi rizikové faktory patří také nižší vzdělání, nedostatek vitaminu D nebo deprese.

Předpokládá se, že demence v mladém věku je primárně podmíněna genem ApoE4 přičemž další příčinné faktory byly zkoumány jen málo. „Mění to naše chápání demence s časným nástupem, zpochybňuje představu, že jedinou příčinou tohoto onemocnění je genetika, a zdůrazňuje, že důležitá může být celá řada rizikových faktorů,“ uvedla hlavní autorka nové studie Stevie Hendriksová .

Vyšší hladina C-reaktivního proteinu, který indikuje infekci nebo zánět v těle, byla také spojena s vyšším rizikem časné demence, ale platilo to pouze u žen, zjistila studie. Dalším faktorem byla takzvaná ortostatická hypotenze, což je stav, při kterém dochází k závratím v důsledku poklesu krevního tlaku, když člověk stojí. „Rizika ale byla stále velmi malá a u většiny osob s ortostatickou hypotenzí nebo depresí se demence mladého věku nevyvine,“ doplnila Hendriksová.

„Pravidelně cvičte: hýbejte se, fungují všechny úrovně cvičení, od chůze až po intenzivní cvičení, najděte si něco, co vám vyhovuje. Pravidelně navštěvujte svého lékaře a znejte svá čísla – ptejte se na hladinu vitaminu D, sledujte cílové hodnoty krevního tlaku, výsledky cholesterolu a hodnoty cukru v krvi. Nechte si zkontrolovat sluch a v případě potřeby si pořiďte sluchadlo,“ dodala.

Téměř čtyři miliony lidí na celém světě pociťují příznaky demence před dosažením 65 let, přičemž 370 tisíc lidí je každoročně nově diagnostikováno. Studie zkoumala 350 tisíc osob mladších 65 let zařazených do projektu britské Biobanky, což je on-line databáze záznamů o zdraví a životním stylu více než půl milionu Britů.