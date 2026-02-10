Káva může pomáhat chránit mozek před demencí, uvádí nová studie


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Pití několika šálků kofeinové kávy nebo čaje denně může v malé míře pomáhat zachovat výkonnost mozku a předcházet demenci. Vyplývá to z nové studie, kterou zveřejnil server JAMA Network a o níž informovala agentura Reuters.

Lidé s nejvyšším denním příjmem kofeinové kávy měli o osmnáct procent nižší riziko rozvoje demence ve srovnání s těmi, kteří měli nejnižší příjem, uvedla studie založená na údajích z dotazníků, které během posledních čtyř desetiletí vyplnilo 132 tisíc dospělých Američanů.

Studie také zjistila, že lidé s nejvyšším příjmem kofeinové kávy měli téměř o dva procentní body nižší míru subjektivně vnímaných problémů s pamětí nebo myšlením ve srovnání s těmi, kteří pili kávu nejméně. Výsledky byly podobné u čaje obsahujícího kofein, ale ne u nápojů bez kofeinu, uvedli vědci.

Výsledky na hraně

Ačkoli jsou výsledky povzbudivé, studie neprokazuje, že kofein pomáhá chránit mozek, uvedli vědci. Podle nich existují jiné, lépe zdokumentované způsoby, jak chránit kognitivní funkce s přibývajícím věkem, uvedl v prohlášení vedoucí studie doktor Daniel Wang z lékařské fakulty Harvardovy univerzity.

Mezi faktory životního stylu spojené s nižším rizikem demence patří podle předchozích výzkumů fyzická aktivita, zdravá strava a dostatečný spánek. „Naše studie naznačuje, že konzumace kávy nebo čaje s kofeinem může být jedním z dílků této skládačky,“ dodal Wang.

Výsledky byly nejvýraznější u účastníků, kteří konzumovali dva až tři šálky kofeinové kávy nebo čaje denně. Podle vědců je ale zapotřebí další výzkum, který by ověřil faktory a mechanismy odpovědné za tyto výsledky.

Odkaz na studii
Xixao


Výběr redakce

Policie prověřuje možné ublížení na zdraví u stovek lidí kvůli defibrilátorům ve FN Olomouc

Policie prověřuje možné ublížení na zdraví u stovek lidí kvůli defibrilátorům ve FN Olomouc

10:19Aktualizovánopřed 2 mminutami
Výběr dodavatele na stavbu další části metra D byl v pořádku, uvedl úřad

Výběr dodavatele na stavbu další části metra D byl v pořádku, uvedl úřad

před 14 mminutami
Reportéři ČT zmapovali šedou zónu byznysu okolo pracovních agentur

Reportéři ČT zmapovali šedou zónu byznysu okolo pracovních agentur

před 28 mminutami
Česko si polepšilo v žebříčku vnímání korupce. Slovensko se dál propadá

Česko si polepšilo v žebříčku vnímání korupce. Slovensko se dál propadá

08:07Aktualizovánopřed 50 mminutami
Skupina mladíků chodila „lovit“ pedofily, čeká je soud, píše iRozhlas

Skupina mladíků chodila „lovit“ pedofily, čeká je soud, píše iRozhlas

před 1 hhodinou
Válková a Dvořák se přeli ohledně řešení Babišova střetu zájmů

Válková a Dvořák se přeli ohledně řešení Babišova střetu zájmů

před 2 hhodinami
Trump nesouhlasí s možnou izraelskou anexí Západního břehu

Trump nesouhlasí s možnou izraelskou anexí Západního břehu

01:24Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Šéf diplomacie USA Rubio navštíví Slovensko a Maďarsko

Šéf diplomacie USA Rubio navštíví Slovensko a Maďarsko

00:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Káva může pomáhat chránit mozek před demencí, uvádí nová studie

Pití několika šálků kofeinové kávy nebo čaje denně může v malé míře pomáhat zachovat výkonnost mozku a předcházet demenci. Vyplývá to z nové studie, kterou zveřejnil server JAMA Network a o níž informovala agentura Reuters.
před 35 mminutami

Český vědec objevil neznámou formu magnetismu. Popsal ji v prestižním Nature

Fyzik Tomáš Jungwirth už získal celou řadu prestižních ocenění, patří také mezi světově nejcitovanější české vědce. Teď ho oslovil prestižní časopis Nature, aby pro něj shrnul své aktuální bádání na poli takzvaných altermagnetů, které objevil.
před 14 hhodinami

Nezakazujte mladým sociální sítě, doporučují experti z Masarykovy univerzity

Odborníci z Masarykovy univerzity (MU) nedoporučují zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Potenciální dopady jsou nejasné, existují rizika. Doporučují spíše zvýšit tlak na technologické platformy, uvedli ve vyjádření pro média. Objevují se ale i hlasy zastávající opačný názor. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl, že je pro zákaz používání sítí u dětí do 15 let po vzoru Francie. Řada zemí podobné opatření zvažuje.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Američtí plastičtí chirurgové vyzývají k odkladu operací pro změnu pohlaví

Americká společnost plastických chirurgů (ASPS) na začátku února oznámila, že v současné době neexistuje dostatek kvalitních výzkumů, které by prokazovaly, že operace vedoucí ke změně pohlaví u teenagerů prokazují dlouhodobé přínosy. Naopak, novější důkazy naznačují, že „léčba může přinášet komplikace a potenciální škody“. Vyzvala proto, aby lékaři odkládali operace změny pohlaví u mladých pacientů až do minimálně devatenácti let.
před 19 hhodinami

Moravští archeologové vypráví příběh jednoho lovce. Dočkali se světového uznání

Mezinárodní vědecká organizace PLOS vydala seznam nejdůležitějších studií uplynulého roku v oboru lidské evoluce. Zařadila mezi ně i výzkum českých archeologů vedený Dominikem Chlachulou. Mladý brněnský vědec popsal zcela jedinečný nález: sadu nástrojů jednoho lovce z doby ledové, současníka Štorchových Lovců mamutů. Jiný takový objev z této doby archeologie nemá, je celosvětově jedinečný a pomáhá vyprávět příběh lidí, kteří sídlili před desítkami tisíc let pod Pálavou a vytvořili i slavnou Věstonickou Venuši.
před 22 hhodinami

Nové riziko pro ohrožené gorily: agresivní paraziti od lidmi chovaných vepřů

Za vážnými záněty žaludku ohrožených horských goril je zvýšený výskyt hlístice rodu Hyostrongylus. Paraziti běžní u hospodářských zvířat tak mohou za určitých podmínek představovat riziko i pro volně žijící živočichy. Zjistil to mezinárodní tým vědců, jehož členy byli i zástupci Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR (ÚBO). Svá zjištění publikovali v časopise Journal of Applied Ecology.
včera v 09:57

Hannibal opravdu táhl přes Alpy se slony, ukazuje poprvé nový nález

O přítomnosti slonů v armádě vojevůdce Hannibala, který chtěl dobýt Řím, chyběl až doposud vědcům fyzický důkaz. Teď ho získali, analýza prokázala nález sloní kosti. Experti ale zažili i menší zklamání.
8. 2. 2026

Hadi vydrží bez jídla celé roky. Vědci teď popsali, jak to dělají

Evoluční trik připravil hady o gen, který řídí hlad. Tito plazi tak nemusí cítit nutkavou potřebu, která řídí chování mnoha různých druhů, ukázal nový výzkum.
8. 2. 2026
Načítání...