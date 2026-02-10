Káva může pomáhat chránit mozek před demencí, uvádí nová studie

Pití několika šálků kofeinové kávy nebo čaje denně může v malé míře pomáhat zachovat výkonnost mozku a předcházet demenci. Vyplývá to z nové studie, kterou zveřejnil server JAMA Network a o níž informovala agentura Reuters.
Lidé s nejvyšším denním příjmem kofeinové kávy měli o osmnáct procent nižší riziko rozvoje demence ve srovnání s těmi, kteří měli nejnižší příjem, uvedla studie založená na údajích z dotazníků, které během posledních čtyř desetiletí vyplnilo 132 tisíc dospělých Američanů.
Studie také zjistila, že lidé s nejvyšším příjmem kofeinové kávy měli téměř o dva procentní body nižší míru subjektivně vnímaných problémů s pamětí nebo myšlením ve srovnání s těmi, kteří pili kávu nejméně. Výsledky byly podobné u čaje obsahujícího kofein, ale ne u nápojů bez kofeinu, uvedli vědci.
Výsledky na hraně
Ačkoli jsou výsledky povzbudivé, studie neprokazuje, že kofein pomáhá chránit mozek, uvedli vědci. Podle nich existují jiné, lépe zdokumentované způsoby, jak chránit kognitivní funkce s přibývajícím věkem, uvedl v prohlášení vedoucí studie doktor Daniel Wang z lékařské fakulty Harvardovy univerzity.
Mezi faktory životního stylu spojené s nižším rizikem demence patří podle předchozích výzkumů fyzická aktivita, zdravá strava a dostatečný spánek. „Naše studie naznačuje, že konzumace kávy nebo čaje s kofeinem může být jedním z dílků této skládačky,“ dodal Wang.
Výsledky byly nejvýraznější u účastníků, kteří konzumovali dva až tři šálky kofeinové kávy nebo čaje denně. Podle vědců je ale zapotřebí další výzkum, který by ověřil faktory a mechanismy odpovědné za tyto výsledky.