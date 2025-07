Čechů s demencí přibývá. A to se ještě neprojevilo stárnutí Husákových dětí, varuje expert

Do roku 2050 bude každých deset let přibývat v Česku pacientů s demencí o dvě třetiny. V polovině století jich bude už téměř 266 tisíc. Informace zazněly tento týden na semináři ve sněmovně. Předloni mělo přitom diagnózu Alzheimerovy demence, při níž jsou často pacienti odkázaní na péči okolí, jen přibližně 80 tisíc lidí.

Česká populace stárne a současně u ní přibývá výskytů demence a dalších podobných chorob. Za osm let vzrostl jejich počet v české populaci o polovinu. Nemusí to nutně znamenat, že se stav tak moc horší. „Může se promítat větší zájem o tu nemoc a větší dostupnost diagnostiky,“ řekl na semináři, který se na konci června konal v Poslanecké sněmovně, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

„Pokud nepřijde nějaká zázračná terapie nebo preventivní metoda, tak musíme počítat s tím, že počet těchto pacientů poroste zhruba o šedesát až sedmdesát procent každých deset let až do roku 2050,“ uvedl Dušek.

V současné době je zhruba šest procent pacientů s touto diagnózou mladších 69 let, do 80 let jich je asi čtyřicet procent. „Prevalence se začíná zvedat nahoru od 65 let, takže se nebavíme jen o lidech, kteří jsou na konci života. Polovina těch lidí má před sebou více než deset let,“ dodal Dušek.