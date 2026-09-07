Nové trendy: Garáže jsou hit a domácí investiční byty mají konkurenci v cizině

Průměrná garáž v Česku vyjde přes 600 tisíc korun. Nejdražší jsou tradičně v Praze a Brně. V posledním roce ale cena nejvíc stoupá v Ústí nad Labem a především Plzni. Za poslední rok se zde zvedla o víc než 20 procent. Někteří experti pak čekají další růst, protože aut přibývá a míst na parkování ubývá. Obecně platí, že nejdražší jsou místa, kde řidiči mohou nabít elektromobil. Oproti klasické variantě jsou po celém Česku dražší asi o pětinu.
Realitní trh nabízí i další trend: domácím investičním bytům roste konkurence v zahraničí. Největší zájem je o Španělsko, Chorvatsko, Itálii a Rakousko. Zájem nyní klesá v případě Emirátů a USA. K nově objeveným zemím naopak patří Albánie či Gruzie.
Dalším novým rysem je, že v univerzitních městech roste zájem studentů o sdílené bydlení. Kumulace mladých lidí na jednom prostoru tak mění celé čtvrti.