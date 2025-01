Nejdůležitějším tématem voleb bude ekonomika, shodli se politici

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Otázky Václava Moravce (5. 1. 2025) (zdroj: ČT24)

Volby vždycky vyhrává ekonomika, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). Ekonomika bude zásadním tématem voleb také podle dalšího místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka (ANO) i podle předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy a šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka.

„Troufám si tvrdit, že hospodářský marast, ve kterém jsme, tak je skutečně takový, jaký zde ještě nebyl za poslední desítky let, a to musíme změnit,“ míní Havlíček. Podle Skopečka ale slova o „marastu“ nejsou na místě. „Bezesporu jsme také nějaké chyby udělali. Ale co se týče inflace a energetiky, tak jsem přesvědčen, že tam to byly důsledky někdy chybných rozhodnutí a někdy nepráce v energetickém sektoru v uplynulých letech (během funkčních období předchozích vlád),“ sdělil Skopeček, který souhlasil s tím, že uplynulé roky nebyly ekonomicky nejlepší. Dodal ale, že zemi čeká ekonomický růst.

Havlíček se ohradil. „Já netvrdím, že všechno, co jsme udělali, jsme udělali geniálně, ale čísla jsou jasná. Na konci roku 2021 byly ceny energií naprosto srovnatelné s okolními zeměmi,“ prohlásil s tím, že je nesmysl, že by předchozí vláda nesla na vysokých cenách energií nějakou vinu. „My jsme nastupovali v okamžiku, kdy byla inflace kolem pěti procent, ale nastupovali jsme do jasně zřetelného inflačního trendu, který založila předcházející vláda,“ oponoval Skopeček, podle kterého se současná vláda i z geopolitických důvodů dostala do velmi složité situace. „Energetika je věc, kterou si velmi vážně uvědomujeme,“ sdělil. „Česko má stále nejvyšší ceny energií, což je pro nás naprosto nepřijatelné. Je to mimo jiné jedna z těch nejdůležitějších věcí, které budeme muset změnit,“ zdůraznil Havlíček.

Michálek míní, že ekonomika určitě bude klíčovým tématem nadcházejících sněmovních voleb. Podle něj bude velkou otázkou, jak rozhýbat ekonomiku, a připomněl, že Piráti představili plán Republika v pohybu. S klíčovým tématem souhlasil i Fiala z SPD, podle kterého je ale zásadní „národní ekonomika“. „Abychom už přestali dělat to, co po nás chtějí z Bruselu a Washingtonu,“ prohlásil. Ceny energií jsou podle Fialy horší než marasmus. „Je to katastrofa,“ uvedl. Aby Česká republika mohla zůstat průmyslovou zemí, musí mít podle Skopečka dostatečné zdroje energie. „Jsem přesvědčen, že náš energetický mix nelze postavit na obnovitelných zdrojích,“ dodal s tím, že od uhlí Česko podle jeho názoru odchází dříve, než by mělo.

Otázky Václava Moravce 2. část (5. 1. 2025) (zdroj: ČT24)

ANO podle Havlíčka individuální emisní povolenky nezavede Vláda již dříve informovala, že bude na evropské úrovni usilovat o odklad systému individuálních emisních povolenek. Podle Havlíčka ale bylo právě chybou současného kabinetu, že se během českého předsednictví v Radě Evropské unie individuální emisní povolenky odsouhlasily. „My je nezavedeme,“ zdůraznil. K sankcím, kterým by se tímto krokem Česko vystavilo, by podle místopředsedy ANO dojít nemuselo. „V horizontu několika let to bude trápit více zemí než jenom nás,“ míní. SPD podle Fialy emisní povolenky považuje za zlo. „Když chcete něco vyjednat v Evropské unii, tak na ně musíte mít klacek, jinak nevyjednáte nic,“ tvrdí. Po Unii by chtěl, aby kromě emisních povolenek ustoupila i s Green Dealem. Michálek oponoval, že „když už jsme se jednou rozhodli jít do povolenkového systému, tak ho musíme uplatňovat důsledně“.

Podle Skopečka je individuální emisní povolenky zapotřebí zastavit, nebo radikálně změnit. Ideální by podle něho bylo systém nezavést, avšak vystavit se sankcím považuje za nemožné. Na Havlíčkovu kritiku reagoval připomenutím, že hnutí ANO bylo u schválení Pařížské dohody či Green Dealu. „Nevyčítejme někomu, že někdy v minulosti měl snahu ekologizovat,“ reagoval Havlíček, podle kterého se cesta musí měnit v závislosti na tom, co se děje v okolí. Fiala považuje Pařížskou dohodu za „základ všeho zla“. „My jsme připraveni odstoupit od Pařížské klimatické dohody,“ dodal. Podle Havlíčka něco takového ale nic nevyřeší. Předseda poslaneckého klubu Pirátů pak míní, že boj s klimatickou změnou je důležitý. „Pařížská dohoda je o tom postarat se o to, aby globální oteplování nebylo horší než 1,5 stupně globálně,“ konstatoval s tím, že oteplování může vyvolat migraci či zničit českou krajinu.

Michálek chce stát „razantně osekat“ Hosté pořadu diskutovali také o možném zeštíhlování státu. „Tahle vláda nepochopitelně začala zavádět další úřady,“ uvedl Havlíček s odkazem na ministry pro evropské záležitosti, pro legislativu a pro vědu, výzkum a inovace. Podle Michálka, člena Pirátů, kteří byli ještě donedávna součástí kabinetu Petra Fialy (ODS), ale není důležitý počet ministerstev, nýbrž spíše to, kolik jejich provoz stojí. Stát je podle něho nicméně třeba „razantně osekat“. „Minimálně tak o 25 procent,“ přiblížil. Konkrétně předseda poslaneckého klubu Pirátů zmínil třeba snížení počtu obcí. „Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že velký počet obcí, který v České republice máme, je velmi nákladný a drahý,“ souhlasil Skopeček. Ke snížení podle něho ale nemůže dojít násilnou cestou, obcím je naopak třeba vysvětlit, že se jim slučování ekonomicky vyplatí.