Některé posty zůstanou po odchodu Pirátů z vlády prázdné

Nyní koalice potvrdila, že část uvolněných postů znovu obsadí. „Dohodli jsme se na tom, že budeme obsazovat jen ta místa, kde to bude opravdu potřeba. Tento proces probíhá a bude hotový začátkem příštího roku,“ uvedl předseda vlády ve vyjádření pro ČT.

Poté, co se Piráti na konci září rozhodli opustit vládu, skončili nejen jejich ministři, ale i další političtí zástupci. Podle tehdejšího prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS) se rozhodla rezignovat většina pirátských náměstků.

Zbytečné, míní opozice

Opozice ale nástup nových náměstků na některé resorty kritizuje. Její zástupci to označují za zbytečné výdaje. „Když do voleb zbývá pár měsíců, tak ten člověk nemá šanci přijít s nějakou vizí a něco prosadit, to už je bez šance,“ míní předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Kabinet Petra Fialy měl před odchodem Pirátů z vlády zhruba čtyřicet náměstků, deset z nich bylo právě z řad Pirátské strany.