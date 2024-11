V modelu Kantaru posílili Piráti na úkor STAN. Dál dominuje ANO

Hnutí ANO potvrdilo i v listopadovém volebním modelu agentury Kantar CZ velký náskok, jeho podpora ještě vzrostla. Podle modelu si polepšila i koalice SPOLU či Piráti, naopak hnutí STAN kleslo. Do sněmovny by se dostala ještě SPD. Pouze pět uskupení by pětiprocentní hranici překonalo i v modelu, kdy by kandidovaly ODS, KDU-ČSL a TOP 09 samostatně. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.

V průběhu sběru dat oznámila koalice SPOLU, že v nadcházejících volbách bude opět kandidovat jako jedno uskupení. Žádné další strany zatím svou volební strategii nepotvrdily. V takovémto modelu by se do dolní komory v době sběru dat probojovalo pět subjektů.

První místo by patřilo hnutí ANO s 37 procenty, jedná se podle autorů průzkumu o stabilní přízeň. Druhé místo by náleželo koalici SPOLU. Aktuálně by dosáhla na 21 procent, i zde jde o stabilní hodnotu. Na třetím místě by bylo hnutí STAN, a to i přes mírné pohoršení. V novém modelu získalo dvanáct procent, tedy o dva procentní body méně než v říjnu.

O čtvrté místo se sedmi procenty by se dělili SPD a Piráti. Zatímco SPD je na tom stejně jako v říjnovém modelu, pro Piráty jde o zlepšení o dva procentní body. „Zdá se, že se situace po odchodu Pirátů z vlády pozvolna uklidňuje,“ konstatují autoři průzkumu. Další subjekty by se do sněmovny nedostaly.

Samostatně

Za situace, že by všechny strany a hnutí kandidovaly samostatně, by hranici pěti procent nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny překročilo podle listopadového modelu také pět politických subjektů.

První místo by zaujalo hnutí ANO s 37 procenty a druhou pozici ODS, které model přisoudil patnáct procent. Třetí místo by získalo hnutí STAN, a to i přes pokles přízně o 1,5 procentního bodu na 11,5 procenta. Na čtvrté pozici by byli SPD a Piráti shodně se sedmi procenty.