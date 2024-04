Návštěva Fialy v USA potvrdila sílu Česka, věří Lipavský. Podle Kobzy je odměnou za nákup F-35

„Oceňujeme způsob, jakým způsobem ČR zvýšila pomoc Ukrajině. Jste v tom příkladní. Je to neuvěřitelný příspěvek k obraně Ukrajiny. Opravdu je to příklad k následování pro další země.“

Ben Cardin (D), předseda zahraničního výboru Senátu, o české muniční iniciativě





„Připsal jsem to panu premiérovi, protože jsme během dne pokročili. Myslel jsem, že je to jeho návštěva, která odemkla určitý zájem ve Sněmovně reprezentantů, protože ta se tím zákonem možná bude tento týden zaobírat. My potřebujeme tuto pomoc schválit. Je to naše hlavní priorita. Pomoc Ukrajině je naprosto zásadní a urgentní. Takže doufáme, že se tak stane tento týden.“

Ben Cardin (D), předseda zahraničního výboru Senátu, o tom, jestli projde pomoc Ukrajině ve Sněmovně reprezentantů





„Podle mě premiér opravdu podtrhl tu urgentnost v pomoci Ukrajině, aby se schválila dodatečná pomoc. Víme, že Česko splňuje požadavek 2 % HDP na obranu v NATO. Máme přehled o tom, co Česko poskytlo Ukrajině, takže se podle mě do středu pozornosti dostala relativně malá země, která dělá pro bezpečnost v Evropě mnohem víc, než je její velikost. Je to podle mě inspirace, že všichni musíme dělat víc.“

Ben Cardin (D), předseda zahraničního výboru Senátu, o tom, jak vnímal návštěvu premiéra v Bílém domě





„Být hráčem na světové scéně, tolik větším než je velikost země, tak tato muniční iniciativa je velmi důležitá a prezident Biden i my všichni, kteří se staráme o Ukrajinu, hluboce oceňujeme české vůdcovství.“

LLoyd Doggett (D), kongresman a spolupředseda České skupiny v Kongresu, o české muniční iniciativě





„Velmi doufám, že to projde. Zřejmě v pátek, možná už ve čtvrtek v noci, budeme mít šanci o tom hlasovat. Jsem potěšený, že pomoc Ukrajině je rozdělená a budeme mít čtyři separátní hlasování. Jedním z nich bude hlasování o Ukrajině a pak o Izraeli. Jsem také velkým zastáncem zákona na přebudování hospodářské prosperity a příležitostí, který zmrazí ruská aktiva, a ta budou použita pro Ukrajinu, kde Rusové spáchali tolik válečných zločinů.

LLoyd Doggett (D), kongresman a spolupředseda České skupiny v Kongresu, o tom, jestli projde pomoc Ukrajině ve Sněmovně reprezentantů





„Podívejte, je důležité, že Putin bude zastavený. Putin je gangster, který své úmysly dával jasně najevo před řadou let. Ale nejde o to, co řekl, ale co provedl. Ať už to, jak nejdřív šel do Gruzie, pak v tom pokračoval. Tady je velmi silná podpora v Kongresu Spojených států, aby se pomohlo, umožnilo a asistovatovalo Ukrajincům ve válce proti této agresi. Samozřejmě se ujistíme, že peníze jsou dobře vynaložené a že se s těmito fondy nakládá odpovědně a my jsme v příštích několika dnech v procesu přijímání legislativy, abychom schválili dodatečnou pomoc Ukrajině.“

Mario Diaz-Balart, (R), kongresman a spolupředseda České skupiny v Kongresu





„Já vám gratuluju k 25 letům v NATO. A také k vašemu podílu na všem ohledně Ukrajiny, co se týče blízkosti a vůbec všeho dalšího. Vím, že jste se setkal s naším prezidentem, na to můžete být velmi hrdí. A vím, že se snaží velmi tvrdě prosadit pomoc Ukrajině v Kongresu.“

Nancy Pelosiová (D), bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů, k premiéru Fialovi