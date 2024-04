Fiala uzavře návštěvu USA sérií jednání v Kongresu, sejít by se měl i s Johnsonem

Premiér Petr Fiala završí dvoudenní návštěvu Spojených států, při které se v pondělí sešel v Bílém domě s americkým prezidentem Joem Bidenem. V úterý má na programu vystoupení v Hudsonově institutu a sérii jednání v Kongresu. Před návratem do Evropy bude také hostit gala večeři, kam dorazí čeští investoři v USA i představitelé amerických firem. I druhému dni návštěvy se bude po 20. hodině věnovat speciální vysílání ČT24.

Mluvit by chtěl mimo jiné o uvolnění šedesáti miliard dolarů (1,4 bilionu korun) americké pomoci pro Ukrajinu, kterému už několik měsíců brání především americké vnitropolitické spory a o kterém ještě nehlasovala Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány.

V Kongresu by se měl Fiala setkat s republikánským předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. Kromě toho má na programu také schůzky s republikánským předsedou sněmovního zahraničního výboru Michaelem McCaulem, demokratickou expředsedkyní Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou či demokratickým předsedou zahraničního výboru Senátu Benem Cardinem.

Vystoupení v Hudsonově institutu je v plánu kolem 18:10 SELČ. Podle organizátorů by měl Fiala mluvit o transatlantických vztazích, ruské válce na Ukrajině a česko-americkém spojenectví. Hudsonův institut je think-tank zaměřený zejména na otázky spojené s národní bezpečností a zahraničněpolitickými tématy.

Johnson v pondělí oznámil, že komora bude balíky finanční pomoci Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu projednávat tento týden, ale jako samostatné zákony, a nikoliv dohromady, jak to schválil Senát. Hlasovat by o nich zákonodárci mohli do konce týdne. Demokraté v čele s Bidenem dál trvají na schválení celého balíku.

„Teď se bude velmi horečně vyjednávat v Kongresu o tom, kdy se bude o čem jak hlasovat. Není vůbec jisté, zda to projde, ale jde o posun,“ podotkl z Washingtonu vedoucí zahraniční redakce ČT24 Martin Řezníček.

„A do toho přijíždí Petr Fiala, který se bude těm lidem snažit vysvětlit, že je v bytostném americkém zájmu, aby Ukrajině pomáhali, že USA by měly stát po boku Evropy. A že Evropa bude možná ochotná Spojeným státům pomoci zase v jiných věcech, pokud USA pomohou v Evropě – mám na mysli zejména společný postup vůči Číně,“ doplnil zpravodaj ČT.