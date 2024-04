ŽIVĚ: Bez USA svět bezpečný nebude, řekl Fiala ČT po setkání s Bidenem

„Vztahy mezi našimi zeměmi jsou velmi silné a mají velmi dlouhou tradici,“ uvedl v Oválné pracovně před novináři Fiala. Připomněl také, že munice, kterou Česko pro Ukrajinu prostřednictvím iniciativy s dalšími partnery shání, by měla dorazit na bojiště v horizontu týdnů. Podpora Ukrajiny musí prý trvat co nejdéle.

Fialův příjezd do Bílého domu nabral podle zpravodaje ČT Bohumila Vostala zhruba třicet až čtyřicet minut zpoždění. Důvod prodlevy znám není. Jednání mezi českým premiérem a americkým prezidentem se pak oproti původnímu plánu protáhlo.

Hospodářské vztahy

Jedním z hlavních bodů jednání mezi Fialou a Bidenem má být hospodářství. Pro Česko jsou Spojené státy druhým největším obchodním partnerem mimo státy Evropské unie. Z USA se do tuzemska o trochu více dováží, loni to bylo za více než 127 miliard korun. Naopak české firmy do USA poslaly zboží za více než 112 miliard korun.

Nejčastěji se pak jedná o telekomunikační zařízení, elektronické přístroje nebo zařízení pro zpracování dat – třeba počítače. Pro Česko je důležitý například dovoz strojů, ropných olejů a také zkapalněného plynu.