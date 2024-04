Česko se chopilo vůdčí úlohy v Alianci, soudí americký zpravodaj serveru Politico

„Trochu nám trvalo, když jsme o tom slyšeli poprvé, zjistit, zda je to pravda, nebo ne. A byla to pravda,“ vzpomíná na prvotní informace o české muniční iniciativě pro Ukrajinu zpravodaj serveru Politico Paul McLeary. Byl prvním, který ve Washingtonu o českém podnětu informoval. V rozhovoru pro ČT také zdůraznil, že tuzemská vláda vláda a další menší země musí doplnit zásoby za to, co poslaly Ukrajině.

Už se zdržuje šest měsíců. Myslím, že ten rozdíl je deset ku jedné, rozdíl v množství střel, které Rusové pálí na Ukrajince a Ukrajinci mohou pálit zpět. To je strašný nepoměr. Takže cokoliv může Západ udělat na pomoc Ukrajincům tady, bude velikou pomocí. A umožní jim to přežít rok, protože americké financování nepřijde ještě týdny až měsíce.

To, že to udělala a pak šla za vládami zemí v západní Evropě a žádala je o financování, aby se mohlo nakoupit těch 800 tisíc až milion střel a nábojů ráže 155 mm a 152 mm – Ukrajina je zoufale potřebuje. To vše se děje v době, kdy je financování ve Spojených státech zablokované.

To je tady ve Washingtonu pro většinu lidí spojených s obranou velké téma, i pokud jde o politiku. Česká vláda se v tomto skutečně ujala vůdčí úlohy v tom, že se pustila do zjišťování zdrojů v zemích mimo Evropskou unii a mimo NATO a shání munici, která na trhu existuje. Ostatní země se ale do této iniciativy nepouštěly. To je pro českou vládu skutečně veliké plus.

Jakožto zpravodaje pro obranu serveru Politico, překvapila vás česká iniciativa? Očekával jste to od země střední velikosti v centru Evropy?

Ne, myslím, že to nikdo nečekal. A bylo hodně překvapivé, že sice víme, že existuje množství munice vyrobené v USA nebo Francii a dalších zemích, a také staré sovětské munice, ale nikdo si nedal tu práci, aby ji hledal, aby klepal na dveře na Blízkém východě, v jihovýchodní Asii, a v nečlenských zemích EU a NATO, aby zjistil, kde všude je a zda by ty země byly ochotné rozloučit se s ní. A podle všeho ochotné jsou. A česká vláda to udělala. A to většinu lidí překvapilo. Trochu nám trvalo, když jsme o tom slyšeli poprvé, zjistit, zda je to pravda nebo ne. A byla to pravda. A pak o tom česká vláda začala mluvit veřejně.

Nepletu se – vy jste byli první, kdo o tom informoval tady ve Washingtonu?

Ano, tady ve Washingtonu jsme o tom slyšeli jako první. Mluvil jsem s kolegy v Evropě a pak jsme se sdružili a zjišťovali to u každého, kdo nás napadl, a potvrdili jsme, že to česká vláda iniciovala.

Byla z toho blesková zpráva, jak tomu jako novináři říkáme. Teď, když český premiér přijíždí do Bílého domu, na co se nejvíc zaměříte jako téma? Bude to pouze Ukrajina?

To ne, souvisí s tím širší otázky. Česká vláda a další menší země musí doplnit zásoby za to, co poslali Ukrajině. Tedy Česká republika dostane tanky. Jde o vrtulníky, munici, děla, takové vybavení. To je velký zájem NATO. Myslím, že to bude v centru pozornosti i na zdejší schůzce, to, že země potřebují pomoc od USA a Francie a Německa a větších zemí, aby doplnily své vlastní zásoby, protože je znepokojuje ruský postup v budoucích letech snad i mimo Ukrajinu.

S ohledem na vlastní bezpečnost, i mimo otázku Ruska, Evropa skutečně vyprázdnila své muniční sklady a ty země je jen s obtížemi plní a hledají nové továrny a novou výrobu. To bude velké téma: ekonomika obnovy evropských ozbrojených sil po dvou letech ukrajinské války.