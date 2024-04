Orchestry i krájení dortu. NATO si připomíná 75. výročí založení

Severoatlantická aliance ve čtvrtek slaví 75 let od svého založení. Rusko u té příležitosti prostřednictvím náměstka ruského ministra zahraničí Alexandra Gruška prohlásilo, že nemá v úmyslu jít se zeměmi NATO do konfliktu. Druhým dnem zároveň pokračují jednání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu, mimo jiné o pomoci Ukrajině, do které Rusko před více než dvěma lety zahájilo plnohodnotnou vojenskou invazi.

Severoatlantickou smlouvu 4. dubna 1949 podepsalo dvanáct zakládajících států – od té doby se počet členských zemí zvýšil na třicet dva, naposledy před měsícem o Švédsko. Právě tento dokument, někdy podle místa podpisu nazývaný Washingtonskou smlouvou, je nyní k vidění i v Bruselu. Do sídla NATO speciální exponát přicestoval v úterý. „Je to vůbec poprvé, kdy byl (dokument) za těch pětasedmdesát let převezen ze Spojených států do Evropy,“ dodala Maxová. V roce 1949 smlouvu podepsalo deset zemí západní Evropy, USA a Kanada.