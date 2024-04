Česká iniciativa může dodávat munici na Ukrajinu od června, předestřel Fiala v Litvě

„Platí, že jsme schopni z této iniciativy dodávat munici na Ukrajinu už v průběhu června, pak postupně do konce roku,“ prohlásil na návštěvě Litvy premiér Petr Fiala (ODS). „Uvědomujeme si, že Ukrajina nevede boj jenom za svou nezávislost a svobodu, ale za bezpečnost celé Evropy,“ poznamenal po návštěvě vojenské základny Rukla. V pobaltské zemi má šéf vlády na programu ještě večeři pořádanou předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

Do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny se podle Fialy zapojilo kolem dvacítky zemí. „Naše iniciativa je vlastně jediná cesta, jak teď v krátkém čase pomoci Ukrajině – ve věci, která je pro ni životně důležitá, a to je dostatek dělostřelecké munice,“ řekl. Výše pomoci Kyjevu by měla dosáhnout několika set tisíc kusů munice.

Smyslem večerního jednání není podle Fialy dospět ke konkrétním závěrům, k tomu je prý určené jednání Evropské rady v polovině dubna. „Spíše si navzájem vyjasnit postoje jednotlivých zemí a mít – řekl bych – méně formální, a ne tak časově ohraničený prostor, abychom spolu mohli diskutovat ve větší míře, než jak to umožňují třeba evropské rady,“ podotknul premiér.