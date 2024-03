Německo na žádost Litvy posílí svou brigádu na východním křídle NATO. Na místě slouží i Češi

Berlín zajistí co nejrychlejší nasazení své brigády v Litvě, jak slíbil spolkový kancléř Olaf Scholz své litevské kolegyni Ingridě Šimonytéové. Na žádost její vlády by měli němečtí vojáci znásobit svoji přítomnost v pobaltské zemi. Vojáci Bundeswehru v současné době velí tamní misi NATO s osmi sty muži na základně Rukla, s nimi jsou tam na rotaci také čeští dělostřelci.

Po chemické jednotce z Liberce zastupují nyní Česko na spojenecké misi v Litvě příslušníci 13. dělostřeleckého pluku. Ve výbavě má i houfnice Dana československé výroby – samohybná děla s dostřelem až dvacet kilometrů. V boji proti ruské agresi se osvědčila už dvakrát – v roce 2008 v Gruzii a teď i na ukrajinském bojišti.

„Secvičená osádka dokáže přijet a řádově vypálit do dvou minut,“ popsal velitel děla K. Kupka. Čas potřebný k akci je podle vojenských expertů klíčový, zkušenosti z Ukrajiny navíc ukazují, že ruské invazní jednotky umějí palbu na místo děla opětovat v řádu desítek vteřin. Jak potvrdil velitel českého úkolového uskupení v Rukle Jaromír Evan, na všechny tyto poznatky se vojáci snaží reagovat a zahrnout je jak do výcviku, tak do přípravy.

Rusko-ukrajinská válka zuří nedaleko Rukly, ta je zároveň jednou z předsunutých základen východního křídla NATO. Na třech z nich slouží v současné době i Češi, v Litvě pomáhají střežit jen šedesát kilometrů široký Suwalský koridor mezi Ruskem a Běloruskem. To je podle analytiků jedno z nejzranitelnějších míst Severoatlantické aliance.