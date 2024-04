Česko by mělo přimět USA k tomu, aby zůstaly v Evropě, míní expert Roháč

ČT24

, mlu

před 28 m minutami | Zdroj: ČT24

Výzkumný pracovník Dalibor Roháč, American Enterprise Institute (zdroj: ČT24)

Česko by mělo využít návštěvy premiéra Pera Fialy (ODS) k tomu, aby tuzemská diplomacie vytvořila pro americkou stranu argument, který by ji přesvědčil k setrvání v Evropě. V rozhovoru pro ČT to uvedl Dalibor Roháč, který publikuje v prestižních světových médiích a působí jako seniorní expert v think-tanku American Enterprise Institute. Roháč zmínil také polarizaci uvnitř skupiny V4, kdy se Maďarsko a Slovensko odklánějí od bezpečnostních záruk Západu. „Je to prakticky sebevražedné,“ usoudil.

Fialova návštěva je podle Roháče potvrzením dobré kvality česko-amerických vztahů. „Česká republika od svého vstupu do Severoatlantické aliance byla spolehlivým partnerem, spolehlivým spojencem,“ uvedl. K dobré „imagi“ tuzemské diplomacie ve Washingtonu rovněž přispívají nákupy americké vojenské techniky.

Vedle postojů k Číně a Tchaj-wanu pak v amerických politických kruzích podle něj rezonuje muniční iniciativa, kterou Česko podniklo pro ukrajinskou obranu. „Česko prostřednictvím ad hoc koalice rozličných partnerů zastupuje úlohu, kterou by za normálních okolností hrály Spojené státy,“ upozornil. Iniciativu připomínal během své nedávné návštěvy USA také britský ministr zahraničí David Cameron. „Poskytuje to návod, jak Ukrajině pomáhat za situace, kdy se západní koalice může začít štěpit, a kdyby země, které předtím byly spolehlivým partnerem a pomáhaly, začaly váhat,“ podotkl.

Roháč však dodává, že z českého pohledu je podstatnější využití situace k tomu, aby tuzemská diplomacie vytvořila pro americkou stranu argument, který by ji přesvědčil k setrvání v Evropě. „Aby se angažovali, aby pomáhali Ukrajině – to je především český a východoevropský zájem,“ říká. Podpora amerických zájmů skrze pomoc Ukrajině Upozornil na to, že Bidenova administrativa by se měla snažit více artikulovat to, proč je třeba Ukrajině pomáhat a jaké jsou konečné cíle pomoci Ukrajině – tedy cesta k ukrajinskému vítězství. Tento cíl prý nebyl nikdy explicitně artikulován prezidentem Bidenem. „Myslím si, že tato návštěva by mohla poskytnout příležitost pro premiéra Fialu, aby jednoduše trošku potlačil administrativu Blinkena, Sullivana a prezidenta Bidena k tomu, aby se víc bavili o Ukrajině s americkými občany a aby vytvářeli ideální politický tlak na Republikánskou stranu,“ vyzval. Roháč soudí, že tlak na administrativu, aby „dělala víc“, může být účinnější. Ještě účinnější by měla být gesta, která by směřovala mimo Washington. Všichni evropští lídři, prezident Zelenskyj, chodí do Washingtonu a dělají ten samý okruh na Capitol Hill, v Bílém domě a think-tancích. Snaží se přesvědčovat americkou elitu o nutnosti pomoci Ukrajině.“ Užitečná by prý byla návštěva některého z lídrů ve městě, kde se vyrábějí tanky Abrams – Lima v Ohiu. „Mluvil by o tom, že to, co dělají, je dobré pro americkou zaměstnanost, pro americkou ekonomiku. Pomoc Ukrajině jednoduše pomáhá zrevitalizovat americkou obrannou průmyslovou základnu, současně to buduje arzenál na obranu západních demokracií a obranu západních hodnot na Ukrajině,“ prohlásil.

Polarizace vztahů uvnitř visegrádské čtyřky Publicista v rozhovoru zmínil také rozdíly mezi zeměmi skupiny V4 – Českem a Polskem na straně jedné, Maďarskem a Slovenskem na straně druhé. „Výroky zvoleného prezidenta (Petera) Pellegriniho o tom, že v případě situace, která by vyžadovala použití článku 5, by Slovensko nepřišlo na pomoc svým spojencům, protože na to nemáme prostředky a nemůžeme si to dovolit, považuji za skandální,“ varoval.