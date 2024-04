Pellegrini není proruský, myslí si Havlíček a David. To se teprve uvidí, oponuje Lacina

Slovensko si v sobotu zvolilo za svého nového prezidenta Petera Pellegriniho. Není to proruský politik, jak píší některá média, řekl v pořadu Události, komentáře místopředseda ANO Karel Havlíček. Také člen předsednictva SPD Ivan David uvedl, že Pellegrini nikdy neřekl nic, z čeho by se dalo soudit, že je jednostranně zaměřen na Rusko. „To se ukáže v nejbližší době, zda je proruským,“ soudí naopak místopředseda STAN Jan Lacina. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová pak zmínila protiamerické narativy slovenských vládních politiků.

Zástupci české vládní koalice v pořadu kritizovali Pellegriniho za způsob vedení prezidentské volební kampaně a vyjadřovali obavy z dalšího směřování Slovenska.

Vůči protikandidátovi Ivanu Korčokovi používal Pellegrini urážky nejhrubšího zrna, nechoval se slušně a nedělal transparentní kampaň, domnívá se Pekarová Adamová. „Brnkal na struny nejnižších pudů a strachu, což je nebezpečné a cynické,“ dodala.

V kampani by se nemělo říkat o protikandidátovi, že zemi zavleče do války, uvedl Lacina. Kritizoval Pellegriniho také za to, že se po minulých parlamentních volbách rozhodl pro spolupráci s Robertem Ficem. „Spojení obou mužů bude Slovensko další čtyři roky provázet,“ dodal.