V chovu kachen na Vysočině se vyskytla ptačí chřipka, oznámil Výborný

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily to laboratorní testy. Novinářům to dnes ráno řekl ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL). V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit 18 tisíc mladých týdenních kachen a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád.
„Případ je zcela atypický tím, že o nákaze jsme se dozvěděli až v okamžiku, kdy zhruba 2500 kusů vykrmených kachen bylo expedováno na jatka v Mirovicích v Jihočeském kraji a teprve na základě veterinárního vyšetření v rámci porážky na jatkách máme potvrzeno toto ohnisko,“ uvedl Výborný s tím, že s takovou situací se setkali poprvé.
Státní veterinární správa prošetřuje, že v samotném chovu už bylo kolem 2,5 tisíce uhynulých vykrmených kachen. „Zdá se, že mohlo dojít k porušení veterinárních pravidel, nenahlášení úhynu a expedici na jatka, což logicky nákazu samotnou přeneslo jak z toho samotného chovu také na jatka, kde bude muset proběhnout sanace, jedná se zhruba o padesát tun drůbežího masa,“ uvedl Výborný.
Ministr v demisi proto vyzval chovatele k dodržování předpisů. Z jatek nebude žádné maso distribuováno, nebezpečí pro spotřebitele proto nehrozí, řekl Výborný. Letos se jedná o druhý výskyt ptačí chřipky v komerčním chovu, v nekomerčním chovech bylo letos sedmnáct případů.
V minulém týdnu veterináři informovali o výskytu ptačí chřipky v malochovu v Meziboří v okrese Žďár nad Sázavou na Vysočině a v malochovu v Mostech na Karvinsku v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k velikosti chovů ani v jednom případě veterináři nevyhlásili uzavřená pásma. Od počátku roku to bylo 16. a 17. potvrzené ohnisko ptačí chřipky v malochovu v České republice.