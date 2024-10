Okřídlení piráti pomáhají šíření ptačí chřipky

Vědci tak přezdívají ptákům, jako jsou například fregatky, chaluhy nebo rackové, kteří využívají lovecké schopnosti jiných tvorů. Spojuje je to, že jsou to velcí, silní a rychlí ptáci, kteří získávají jídlo tak, že útočí na úspěšné lovce. Pronásledují a obtěžují je tak dlouho, dokud tito predátoři sami neupustí, nebo dokonce nevyzvrátí svou kořist. Odborný termín pro takové chování je kleptoparazitismus, tedy zlodějský parazitismus.

Ornitologové ve výše zmíněné studii tvrdí, že krádeže potravy mohou usnadnit šíření smrtícího viru. Když chaluha útočí na jiného ptáka, klove do něj, buší do něj křídly a škrábe ho spáry. Cílem je, aby napadený vyvrhl potravu, kterou ve voleti nese mláďatům. Pak tuto směs ryb a ptačích slin „pirát“ pozře. Ale pokud je pták nakažený ptačí chřipkou, tak do sebe chaluha dostane obrovskou virovou nálož.

Není to jen teorie nebo výsledky nějakého modelu. Přesně takové šíření sice epidemiologické modely opravdu předpokládají, ale v této studii přinesli vědci důkazy, že se to opravdu děje.

Jejich výzkum nepřináší depresivní pesimismus z nevyhnutelného vývoje. Autoři konstruktivně hledají způsoby, jak se dají její výsledky využít.

Přestože je virus nyní téměř všude, do Austrálie, na Nový Zéland, do Oceánie a do některých částí Antarktidy a subantarktické oblasti se zatím nedostal. „Můžeme sledovat chaluhy, fregatky a racky, jestli se tam u nich neobjeví příznaky onemocnění. To nás včas upozorní, že virus dorazil,“ konstatovali autoři.