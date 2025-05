Narozen a pohřben v nevěstinci. Historici rozkrývají příběh belgického kojence

Vědce tento nález zaujal, něco takového pro ně bylo zcela neznámé, ale neměli technologii, která by jim o objevu řekla víc. Jejich čas nadešel až o dvě desítky let později, když už moderní technologie může využívat nástroje, jako je analýza stovky let staré DNA nebo rozbor stabilních izotopů, který umí prozradit, čím se kdysi zkoumaný člověk živil.

Odpovědi na obě otázky by vědcům přinesly zajímavý vhled do života našich předků.

Jednou z možností by bylo, že dítě nebylo pokřtěné – v takovém případě by na hřbitově jeho tělo být opravdu nemohlo. Jenže křest se ve středověku prováděl co nejdříve po narození, důvodem byla záchrana duše. V případě nepřítomnosti kněze mohl takový „nouzový“ křest provést kdokoliv. Je tedy nepravděpodobné, že by důvodem nepohřbení na hřbitově byla absence křtu.

Druhou hypotézou je podle autorů nedostatek finančních prostředků. Svíce, zvonění, rakev i kopání hrobu musel vždy někdo zaplatit a podle autorů měl v té době i ten nejlevnější pohřeb ne méně než šestidenní mzdu nekvalifikovaného dělníka. Vědci proto nemají na tuto důležitou otázku odpověď, jen další spekulace.

Zajímavé je umístění těla velmi blízko krbu. „Možná odráží středověké představy o posmrtném životě. Středověký folklor obsahoval četné příběhy o duších, které po smrti zůstávaly v blízkosti ohnišť. Tím, že matka dítě pečlivě pohřbila u krbu, možná doufala, že ho udrží v teple a chráněné a zároveň umožní jeho duši, aby po smrti zůstala v její blízkosti,“ naznačují jednu z možností badatelé.

Věří ale, že přes nemožnost získat další důkaz dokáží tento příběh dovyprávět uspokojivěji. V současné době totiž probíhá rozsáhlý výzkum středověkých nevěstinců v Bruggách. A ten by mohl získat tolik potřebný kontext, který by mohl vnést na staré nálezy nové světlo.