Michálek po nálezu ÚS mluví o oligarších, Schillerová o dobré zprávě

Předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob novinářům ve sněmovně řekl, že vládní koalice si nastuduje závěry ohledně přílepků a „samozřejmě“ bude do budoucna postupovat tak, aby byla tvorba zákonů v souladu s nimi. Za zásadní považuje, že soud nerozporoval pevný termín sněmovního hlasování kvůli obstrukcím. „Soud opět konstatuje, že není možné obstrukcemi destruovat parlamentní demokracii,“ doplnil.

Šéf lidovců Marek Výborný uvedl, že rozhodnutí soudu plně respektuje. Současně vnímá, že nejde o nález celého soudu. „Je důležité, že nehodnotí obsah, ale legislativní proces,“ konstatoval s tím, že je třeba hledat limity prosazování názorů většiny v dolní komoře.

Místopředseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka (ODS) poznamenal, že i přes rozhodnutí soudu oddělení mediálního a politického světa na místě stále je. Nejdříve je podle něj ale třeba prodiskutovat další kroky, které by požadavky soudu naplnily, a předešlo se podobným výhradám v budoucnu. „Tady se už v historii ukázalo, co spojení vrcholného politika a vlastnictví klíčových médií mělo za efekt, přičemž ani mediálnímu světu to neprospívalo. Otázka je, jak to udělat, aby to mířilo na podobné případy a mohlo obstát v testu Ústavního soudu,“ dodal.