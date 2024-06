Nacher, Fiala i Skopeček odmítají kandidaturu von der Leyenové, Potůčková je pro

Volby do Evropského parlamentu znamenají pro Evropu otočku k realističtější politice, zejména ve vztahu ke Green Dealu a migraci, uvedl při debatě českých poslanců v pořadu Události, komentáře poslanec Patrik Nacher (ANO). Také Radim Fiala (SPD) doufá, že se Evropa otáčí k realistické, pragmatické politice. I Jan Skopeček (ODS) soudí, že voliči obecně vyjádřili nesouhlas se stylem politiky, který v EU v posledních letech dominoval. Lucie Potůčková (STAN) si naopak myslí, že zvítězil strach a obavy voličů. První tři jmenovaní poslanci jsou proti tomu, aby Evropskou komisi dál vedla Ursula von der Leyenová, zatímco Potůčková ji podporuje. V pořadu se mluvilo i o tom, koho by mohlo Česko navrhnout za eurokomisaře.

Lidé se dříve smáli zeleným ideologiím, ale dnes už pochopili, že by se jich měli bát, myslí si Fiala. Jsou s nimi totiž spojené velké náklady, Evropa pak chudne a firmy z ní odcházejí. To voliči nechtějí, místo toho požadují reálnou a pragmatickou politiku.

Nacher, Fiala i Skopeček by – pokud by byli europoslanci – nehlasovali pro to, aby se Ursula von der Leyenová opět stala šéfkou Evropské komise. Naopak Potůčková soudí, že svou pozici obhájí. Dodala, že ona by ji podpořila.

Skopeček připomněl, že se předsedkyně Komise podílela na všech negativech minulosti, a proto by uvítal jiného kandidáta. Konkrétně nikoho nejmenoval, stejně jako Nacher, který by von der Leyenovou také nepodpořil. „Rozhodně ne,“ řekl k tomu Fiala, podle něhož má největší šanci ten, kdo zaujme co nejrezervovanější postoj k migraci a ke Green Dealu. Osobně si nedovede představit, že by se von der Leyenová omluvila za své dosavadní vedení Komise, řekla by, že se mýlila, a slíbila, že od zítřka bude dělat všechno jinak. Ani Fiala neuvedl konkrétní jméno možného protikandidáta/protikandidátky.

Potůčková by pro současnou předsedkyni hlasovala. Domnívá se navíc, že už má podporu zajištěnou. A to navzdory nejasnému postoji některých zatím nezařazených nově zvolených poslanců.