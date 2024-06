Von der Leyenová chce obhájit post šéfky Evropské komise. Většinu v europarlamentu ale jistou nemá

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová po víkendových volbách do Evropského parlamentu uvedla, že hodlá post obhájit. Ačkoliv bude její frakce EPP v europarlamentu zřejmě opět nejsilnější, neznamená to ale automatický zisk dalšího pětiletého období. Bruselský server Politico předpokládá, že více než deset procent členů EPP pro von der Leyenovou hlasovat nebude. Stejná situace má panovat i mezi liberály a socialisty, kteří pomohli jejímu zvolení v roce 2019. Von der Leyenová tak musí hledat nové spojence a „horečně“ vyjednávat.

Pro setrvání v čele Komise musí získat hlas nejméně 361 ze 720 europoslanců. Minulé volební období ji do postu vynesla podpora nejen lidovců, ale i druhých největších socialistů a třetích liberálů.

Pokud by tyto frakce von der Leyenovou podpořily i letos, měl by jí počet hlasů k obhájení křesla teoreticky stačit. Realita se však může ukázat jiná. Ani v roce 2019 totiž všichni europoslanci zmíněných tří frakcí pro von der Leyenovou nezvedli ruku, k jejímu zvolení pomohly až hlasy polských konzervativců, a i tak získala o pouhých devět hlasů více, než je hranice minimální podpory europarlamentu.

Do EPP nyní ale patří pouze třináct lídrů, kteří zastupují 26 procent občanů EU, upozornila agentura Reuters. Von der Leyenová by tak podle agentury k znovuzvolení potřebovala získat i podporu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a německého kancléře Olafa Scholze.

Volba předsedy Evropské komise ale závisí i na zisku kvalifikované většiny unijních lídrů. To znamená, že před samotným hlasováním v europarlamentu by muselo von der Leyenovou nominovat nejméně patnáct z 27 premiérů a prezidentů členských zemí, kteří zároveň zastupují nejméně 65 procent obyvatel EU.

Další komplikaci von der Leyenové přinesl úspěch populistických a protievropských uskupení ve víkendových volbách, který zúžil její manévrovací prostor. To všechno podle serveru Politico povede k „horečnému zákulisnímu vyjednávání“.

Zejména pozice Paříže je však nejistá. Podle médií by Macron na postu předsedy EK preferoval spíše bývalého italského premiéra Maria Draghiho. Server Politico navíc upozornil, že jeden z vysokých představitelů liberální politické skupiny, do které patří i Macronova strana, se vyslovil pro nahrazení von der Leyenové dosavadní prezidentkou europarlamentu Robertou Metsolovou.

Strany Macrona i Scholze navíc v eurovolbách utrpěly značné ztráty. Francouzský prezident již v reakci rozpustil parlament a vyhlásil nové volby, které by do čela Francie mohly vynést nacionalistické Národní sdružení. V Německu se také začínají objevovat hlasy, podle kterých by měl porážku reflektovat i Scholz.