Vrcholí volby do Evropského parlamentu, některé země vybírají i místní poslance či zastupitele

O novém předsedovi či předsedkyni EK by se mohlo hlasovat už na ustavující schůzi nového europarlamentu, která bude od 16. do 19. července ve Štrasburku. Následující možnost pak bude až po letní přestávce, na zasedání EP v září.

Bulhaři jdou v neděli k šestým parlamentním volbám za poslední tři roky. Stane se tak poté, co se v březnu rozpadla prozápadní vládní koalice a následně selhaly tři pokusy o sestavení nového kabinetu. Favoritem hlasování je strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) bývalého premiéra Bojka Borisova. Podle průzkumů by tentokrát mohla vzniknout stabilní vláda.

Belgičané vybírají poslance i regionální zastupitele

Belgičané v neděli volí vedle europoslanců i členy národního parlamentu a tří regionálních sněmů ve Vlámsku, Valonsku a Bruselu. V Bruselu má k úspěchu nakročeno centristické Reformní hnutí, které má vysoké preference i ve Valonsku, kde by však mohla uspět Socialistická strana.

Ve Vlámsku je favoritem voleb krajně pravicový Vlámský zájem (VB), druzí jsou podle průzkumů nacionalisté z Nové vlámské aliance (N-VA). Obě strany, které by mohly získat většinu ve vlámském parlamentu, mluví o samostatnosti regionu. Jejich recepty se ale velmi liší.

VB chce dosáhnout rozpadu Belgie, přičemž Brusel by se měl stát součástí vlámského státu s tím, že bude mít specifické postavení. N-VA by chtěla dosáhnout co nejvolnější konfederace s tím, že by centrální vláda v Bruselu měla naprosté minimum pravomocí.

Očekává se, že koaliční rozhovory o sestavení národní vlády potrvají dlouhé měsíce. V letech 2010 až 2011 vytvořila Belgie světový rekord, když se jí vládu podařilo vytvořit až za 541 dní.