ŽivěVláda schválila svou demisi


6. 11. 2025Aktualizovánopřed 25 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
ŽIVĚ: Brífink po jednání vlády
Zdroj: ČT24

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) na dopoledním jednání schválila svou demisi. Podle Ústavy ČR jde o krok, který navazuje na středeční konec ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. Kabinet rozhodnutí doručí prezidentovi Petru Pavlovi v 16:00, avizoval premiér Fiala. Podle Ústavy ji prezident přijme a současní ministři dostanou pověření, aby prozatímně vykonávali své funkce do jmenování nové vlády.

„Uděláme vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější,“ uvedl Fiala. Podle končícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) rychlému předání moci brání nevyřešený střet zájmů adepta na premiéra Andreje Babiše (ANO) a to, že nejsou známa jména ministrů.

O vzniku příštího kabinetu jedná z pověření prezidenta předseda ANO Andrej Babiš s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy.

Fialův kabinet složený z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) jmenoval prezident Miloš Zeman 17. prosince 2021. Před rokem vládu po koaličním sporu opustili Piráti. Kompletní pětice stran by měla po nových volbách tvořit sněmovní opozici.

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Výběr redakce

Vláda schválila svou demisi

ŽivěVláda schválila svou demisi

12:38Aktualizovánopřed 25 mminutami
Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení

Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení

10:55Aktualizovánopřed 46 mminutami
AI může zničit reklamní model internetu, varuje tvůrce webu

AI může zničit reklamní model internetu, varuje tvůrce webu

před 1 hhodinou
Kos z kauzy Dozimetr dostal tříletou podmínku a pokutu 12 milionů

Kos z kauzy Dozimetr dostal tříletou podmínku a pokutu 12 milionů

10:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina zasáhla další ruskou rafinérii. Hořel i podnik v Bělorusku

Ukrajina zasáhla další ruskou rafinérii. Hořel i podnik v Bělorusku

před 2 hhodinami
Podvodníci rozšiřují triky, jak vylákat peníze od klientů bank

Podvodníci rozšiřují triky, jak vylákat peníze od klientů bank

před 5 hhodinami
V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně dvanáct lidí

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu nejméně dvanáct lidí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

Šéfem sněmovny je Okamura. Místopředsedové jsou zatím jen dva

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěVláda schválila svou demisi

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) na dopoledním jednání schválila svou demisi. Podle Ústavy ČR jde o krok, který navazuje na středeční konec ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. Kabinet rozhodnutí doručí prezidentovi Petru Pavlovi v 16:00, avizoval premiér Fiala. Podle Ústavy ji prezident přijme a současní ministři dostanou pověření, aby prozatímně vykonávali své funkce do jmenování nové vlády.
12:38Aktualizovánopřed 25 mminutami

Soud kvůli pochybení volební komise v Blansku podá trestní oznámení

Nejvyšší správní soud (NSS) už vyřídil všechny volební stížnosti, které obdržel po volbách do Poslanecké sněmovny. Žádné nevyhověl, výsledek voleb je tak potvrzený. Soud zjistil chyby při sčítání hlasů v okrsku 28 v Blansku. Komise ubrala hlavně Pirátům, přidala hnutí ANO. Výsledek voleb to neovlivnilo, NSS tedy nezasáhl, rozhodl se však podat trestní oznámení kvůli maření přípravy a průběhu voleb.
10:55Aktualizovánopřed 46 mminutami

Kos z kauzy Dozimetr dostal tříletou podmínku a pokutu 12 milionů

Podnikatel Pavel Kos, obžalovaný v kauze Dozimetr, dostal tříletý podmíněný trest. Musí také zaplatit dvanáct milionů korun. Soud přijal novou dohodu poté, co nepřijal dohodu o vině a trestu, kterou na konci října uzavřel se státním zástupcem Adamem Borgulou. Bývalý vedoucí IT v pražském dopravním podniku (DPP) Luděk Šteffel dostal podmíněný trest, musí zaplatit dva miliony korun.
10:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Spotřeba domácností táhne ekonomiku, ministerstvo zlepšilo prognózu

Ministerstvo financí zlepšilo odhad letošního hospodářského růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle něj letos zvýší o 2,4 procenta, v srpnu ještě čekalo růst 2,1 procenta. Inflace by letos měla být průměrně 2,4 procenta, vyplývá z představené makroekonomické prognózy.
před 1 hhodinou

Žalobce poslal k soudu ženu, kterou viní z poškození desítek aut

Okresní státní zástupce obžaloval ženu, která loni v Českém Krumlově měla poškodit téměř stovku aut. Viní ji z pokračujícího přečinu poškození cizí věci, zjistila ČT. Obviněná žena vozidlům ulamovala zrcátka a ryla do laku. Podle policie způsobila škodu za téměř půl milionu korun. V případě odsouzení ženě hrozí až rok za mřížemi.
před 2 hhodinami

ČNB připravuje speciální pětitisícikoruny s Masarykem a Michlem

Česká národní banka (ČNB) připravuje vydání speciální pětitisícikorunové bankovky ke stému výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bankovka, která bude platná i v běžném obchodním styku, ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Lidé si ji budou moct pořídit v příštím roce, přesný termín vydání zatím centrální banka nestanovila.
před 3 hhodinami

Moderní léčba cystické fibrózy navrací pacientům normální život

Nový život, se kterým už ani nepočítali. Tak mluví pacienti s cystickou fibrózou o přínosech moderní léčby. Vrozená nemoc postihuje především dýchání a trávení. Dřív se tito lidé dožívali pětadvaceti let, dnes zakládají rodiny a budují kariéry. Jejich příběhy připomíná charitativní kalendář pacientské organizace. Upozorňuje i na ty, pro které účinné léky zatím nejsou.
před 3 hhodinami

V závěru týdne bude proměnlivo, mlhy se někde udrží celý den

Počasí v Česku bude v závěru týdne proměnlivé, slunečno by mělo být na horách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ve čtvrtek bude na většině území slunečno s odpoledními teplotami mezi deseti až patnácti stupni Celsia, teplo bude znovu i na horách, hlavně na Šumavě. Na západě Čech se ale mlhy a nízká oblačnost udrží, nejvyšší teploty tam vystoupají k šesti stupňům.
před 5 hhodinami
Načítání...