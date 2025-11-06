Vláda schválila svou demisi

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) na dopoledním jednání schválila svou demisi. Podle Ústavy ČR jde o krok, který navazuje na středeční konec ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny. Kabinet rozhodnutí doručí prezidentovi Petru Pavlovi v 16:00, avizoval premiér Fiala. Podle Ústavy ji prezident přijme a současní ministři dostanou pověření, aby prozatímně vykonávali své funkce do jmenování nové vlády.
„Uděláme vše pro to, aby předání moci bylo co nejplynulejší a nejdůstojnější,“ uvedl Fiala. Podle končícího ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) rychlému předání moci brání nevyřešený střet zájmů adepta na premiéra Andreje Babiše (ANO) a to, že nejsou známa jména ministrů.
O vzniku příštího kabinetu jedná z pověření prezidenta předseda ANO Andrej Babiš s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Motoristy.
Fialův kabinet složený z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) jmenoval prezident Miloš Zeman 17. prosince 2021. Před rokem vládu po koaličním sporu opustili Piráti. Kompletní pětice stran by měla po nových volbách tvořit sněmovní opozici.