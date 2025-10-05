Zvolená poslankyně Taťána Malá (ANO) věří, že příští vláda bude funkční a stabilní. Poslanec Marek Benda (ODS) se ale domnívá, že ANO „to nebude mít lehké“ a obává se „bezbřehé dávky populismu“. Podle Malé má hnutí vymyšlený stabilní rozpočet. Dle ní je také potřeba, aby si Česko vybudovalo silnou pozici v rámci Evropy. Benda věří, že to se již díky premiérovi Petru Fialovi (ODS) podařilo. Oba byli hosty Duelu ČT24 moderovaného Janou Peroutkovou.
Benda se obává „bezbřehého populismu“. ANO má dle Malé vymyšlený stabilní rozpočet
Členka ústavně-právního výboru Malá se domnívá, že příští vláda bude funkční a stabilní. Šéf poslanců ODS Benda vítězství ANO respektuje, podle něj to ale hnutí nebude mít lehké. Čím však bude vláda stabilnější, tím lepší to pro zemi bude. „Byl bych raději, kdyby vláda byla přiznaně většinová,“ doplnil.
Benda vyjádřil obavu z „bezbřehé dávky populismu“. Malá opáčila, že nerozumí tomu, co je populistického na tom „pomáhat samoživitelům a samoživitelkám a chtít zajistit stabilní rozpočet justice tak, aby nedocházely peníze na poštovné a provozní výdaje už v červenci“.
ANO má dle Malé „vymyšlený stabilní rozpočet“. „Budeme efektivně vybírat daně,“ uvedla příklad zdrojů financování státní kasy. Podle Bendy však již Česko tuto situaci už zažilo. „Byli jsme v době mimořádné konjunktury, která nás čeká tentokrát také, ale představa toho, že se dají vybrat vysoké peníze na tom, že se zavede EET nebo něco podobného, se ukázala už i v minulosti jako mylná,“ řekl.
Zahraniční politika
Hosté debatovali také o zahraničním směřování tuzemska. „Česko by si mělo umět vybudovat silnou pozici v rámci Evropy, nebýt jen do počtu a umět prosazovat věci, které chceme. Na druhou stranu je potřeba dbát na suverenitu Česka,“ vyjmenovala Malá s tím, že je potřeba se snažit o vyvážení obou postojů.
Benda reagoval, že Česko má dnes v Evropě díky premiérovi Petru Fialovi (ODS) dobré místo. „Země je schopna prosazovat své zájmy od uznání jádra jako čistého zdroje až po odsuny elektromobility a dalších věcí,“ uvedl poslanec.
Česko nyní stojí na rozcestí, jestli půjde více na Východ, nebo na Západ, míní Benda. Předseda hnutí SPD Tomio Okamura podle něj směřuje na Východ „tak napůl“ a „ANO celou dobu připouští, že s nimi bude vládnout“.
Malá se nedomnívá, že stojíme na rozcestí. „Myslím, že za osm let vlády jsme ukázali, že směřujeme na Západ, nikoliv na Východ,“ podotkla. Benda oponoval nedokončením tendru na dostavbu Dukovan kvůli zvažované účasti čínských a ruských firem.
Ke konci debaty se diskuze stočila i k sousednímu Slovensku. Malá řekla, že Slovensko je náš nejbližší soused a měli bychom s ním mít slušné a korektní vztahy. Věří, že to příští vláda napraví. „Budeme s nimi jednat a obnovíme fungování V4. Je to věc, která nám pomůže i ve vyjednávání v rámci EU,“ dodala.
Benda připomněl, že setkání na jiných úrovních, například ministrů obrany a vnitra, probíhají. Nedomnívá se ale, že by se mělo jezdit do Moskvy, jak učinil slovenský premiér Robert Fico (Smer). „Rusko je teroristický stát, který zaútočil na své sousedy a podle mě se s nimi tímto způsobem nemá diskutovat a vést jednání,“ uzavřel.