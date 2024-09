Důchodovou reformou se bude opět zabývat sněmovna

V rámci jednání o důchodové reformě se budou řešit hlavně změny vládního návrhu. Na nich nepanuje shoda s opozicí, ale částečně i uvnitř koalice, která ještě stále vede debatu o možných dílčích úpravách. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se už ale dohodla na tom, že vládní poslanci ve sněmovně zvednou ruku pro návrh demografů. „Já už jsem to avizoval v minulosti, že bychom chtěli udělat tu dohodu,“ řekl.

Podle demografů by měl věk odchodu do penze růst pomaleji, než předpokládá původní předloha. Místo dvou měsíců za rok by to bylo jen o jeden. „Považuji to za nejzásadnější změnu, se kterou ještě přicházíme,“ řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).