Do předčasného důchodu „prchly“ tisíce Čechů, nová pravidla jsou ale už přísnější

Definitivní moment, kdy se Jiří Vepřek po dlouhém rozmýšlení rozhodl, že odejde do předčasného důchodu a místo práce ve strojní firmě se bude víc věnovat svým zálibám, nastal v Alpách, kde byl se skupinou penzistů. Ti ho vybídli, aby nebyl hloupý a této možnosti využil.

Nižší penze nevadí

„Práce byla hodně náročná, vlastně jsem si toho na sebe nabral trochu víc, než bylo zdrávo. A cítil jsem tlak a potřebu si pomalinku ulevovat. Měl jsem i hodně koníčků, na které jsem se do důchodu těšil,“ vypráví Vepřek opřený o malé letadlo.

Že má nižší penzi, mu nevadí, pracovat totiž úplně nepřestal. Dělá ale jen to, co sám chce. „Docházím tam na pár hodin týdně, vzal jsem si z práce to, co mě nejvíc bavilo. A samozřejmě přišla na řadu vnoučata, kterým se rád věnuju po delší dobu,“ pochvaluje si.

A z nejrůznějších důvodů se pro předčasný důchod rozhoduje čím dál víc lidí. Zatímco loni v prvním čtvrtletí jich přibylo sedm tisíc, letos to bylo za stejné období skoro dvojnásobek. „Zvýšené čerpání předčasných důchodů má za následek to, že se systém propadl do poměrně výrazného deficitu, a to už v loňském roce. A protože předčasní důchodci zůstanou v penzi i v dalších letech, tak si tento deficit poneseme po celou generaci těchto lidí až na další desetiletí dopředu,“ upozorňuje ekonom a poradce prezidenta David Marek.