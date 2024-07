Černochová chce posílit zahraniční mise armády

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) navrhuje posílení zahraničních misí české armády. V příštích dvou letech by v nich mělo sloužit přes dva a půl tisíce českých vojáků a vojákyň. Zejména na východním okraji NATO, kam míří kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Ve čtvrtek armáda prostřídala jednotky v Pobaltí.

Mají za sebou měsíce příprav a několik cvičení. Teď čeká vojáky většinou půl roku v Pobaltí na zahraniční misi. Například dělostřelci z Jinců od začátku roku působí v Litvě s houfnicemi Dana, absolvovali tam i ostré střelby proti cílům na moři. Nyní tam armáda poslala čerstvé síly.

„Naším úkolem je zabezpečit palebnou podporu mezinárodním bojovým jednotkám v předsunuté přítomnosti jednotek NATO,“ uvedl velitel jednotky Armády ČR v Litvě Roman Buldra.

Poprvé do zahraničí vyrazila z Jinců i pětice příslušníků aktivní zálohy, kompletní obsluha děla. Jeden z nich, Roman Máj, očekává v Litvě nové zkušenosti. „Je to takové možné završení naší kariéry v aktivních zálohách, abychom to zakončili nějakou operací s profesionály,“ poznamenal.

„Naše jednotka bude působit v kanadské sestavě a náš úkol bude zabezpečovat ochranu konvojů a ochranu míst velení,“ popsal velitel jednotky Armády ČR v Lotyšsku Ladislav Dutka.