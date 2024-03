Babiš tahá veřejnost za nos, tvrdí Urbanová. Za bezpečnostní hrozbu považuje jeho rétoriku

Připomněla také Babišův výrok z ledna 2023, kdy v pozici prezidentského kandidáta v duelu pořádaném ČT prohlásil, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy české vojáky na pomoc určitě neposlal. Babiš později na sociálních sítích vzal své tvrzení zpět. „Jejich rétorika směřuje k tomu, jestli pomáháme, nebo nepomáháme Ukrajině. A tu oni by nechali padnout,“ míní Urbanová. Zdůraznila, že zemi bránící se ruské agresi je potřeba ještě více podporovat. Mimořádná schůze má podle ní za cíl ukázat, kde Česko stojí. „Proč té Ukrajině pomáháme,“ doplnila.

„Já si myslím, že on veřejnost v podstatě tahá za nos. Předstírá, že můžeme rozpustit armádu, můžeme přestat zbrojit, můžeme přestat podporovat Ukrajinu a že všechno bude v pořádku,“ pronesla na Babišovu adresu.

Politika podle ní pro Babiše není střetem idejí, ale osobní záležitostí. „Kdy útočí na své konkurenty na základě nějakých osobních informací. A pro nás je to nepřijatelné,“ dodala. E-mail podle ní nicméně není důvodem svolání schůze.

Jedním z důvodů, proč byla mimořádná schůze svolána právě nyní, je podle Urbanové i Babišův e-mail, ve kterém od svých spolupracovníků žádal citlivé informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti). „On bojuje způsobem, který je pro mě, jako člověka, kterému je 32 let a žije v roce 2024 v České republice, kterou považuji za demokratickou zemi, naprosto nepřijatelný,“ komentovala.

Vyjádřila se i k výrokům poslance TOP 09 Ondřeje Koláře na adresu někdejšího ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (SOCDEM). Koaliční poslanec použil v rozhovoru pro CNN Prima News vulgární výrazy, když mluvil o Zaorálkovi. Urbanová Kolářovo vyjádření považuje za nevhodné. „Sprostě nadávat nemáme nikdo nikdy nikomu. Co se týče politiků, je to nepřijatelné,“ zdůraznila.

Komunikace mezi Babišem a jeho spolupracovníky zahrnovala i dotaz na Lipavského rodinu. Bývalý předseda vlády tvrdí, že otázku na děti kladl proto, aby se mohl šéfa české diplomacie zeptat, zda by poslal své potomky do válečného konfliktu. Urbanová argumentovala, že tuto otázku mohl položit i hypoteticky.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) nyní v případu podal stížnost pro porušení zákona, kterou bude řešit Nejvyšší soud. Ten sice nemůže napadené rozhodnutí zrušit, jeho výrok by ale mohl ovlivnit budoucí rozhodování justice v obdobných případech. Podle Urbanové je pravděpodobné, že se Nejvyšší soud vyjádří ve smyslu, že trest je příliš nízký, nicméně je v rámci zákona. Věří ale, že změny v budoucnu nastanou jinými prostředky. „Myslím si, že je dobře, že se otevřela debata o povinném vzdělávání soudců,“ uvedla jako příklad.

Hůře se podle ní už daří změna systému. „Změna odpovědi na to, že se někomu něco takového stane,“ upřesnila. Upozornila, že některé případy podle ní dopadly „strašně“. Mezi takové patří i ten, kdy muž za znásilňování nevlastní dcery dostal podmínku. „Ten rozsudek, který unikl na veřejnost, je plný mýtů a předsudků vůči té oběti nebo přeživší toho násilí. Je tam naprostá bagatelizace traumatu, které ona stále prožívá, stále je hospitalizovaná,“ řekla.

Urbanová je zároveň spoluzakladatelkou iniciativy Pod svícnem, která si klade za cíl bojovat zejména proti domácímu násilí. Pozitivně vnímá změny v pohledu veřejnosti na přeživší domácího nebo sexualizovaného násilí. „Už opadá takový ten mýtus jako ‚mohla si za to sama‘,“ míní Urbanová.

Případy znásilnění nebo zneužívání dětí by také mohly nově řešit specializované soudní senáty. Podle Urbanové se už někde dokonce ustanovují. „Nicméně je to pořád málo,“ poznamenala. Systémové změny jdou podle ní pomalu, účinnou by částečně mohla být redefinice znásilnění.