„Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku.“ Poslanci se sejdou na mimořádné schůzi k Babišovým krokům

Lídři pěti vládních stran se na vyvolání mimořádné schůze shodli v úterý. Premiér a předseda ODS Petr Fiala ve středu řekl, že důvodů pro poslanecké jednání je více. Bezprostředním impulzem byl podle něj e-mail, ve kterém Babiš žádal od svých spolupracovníků informace o ministru zahraničí Janu Lipavském (Piráti).

ANO by mohlo návrh programu podpořit, pokud nebude mít zavádějící název, řekla ještě před svoláním schůze předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.

Koalice upozorňuje na to, jak Babiš komentuje zahraničněpolitické události, ale i bezpečnost. Podle Schillerové vše začalo Lipavského vyjádřením, kdy v Otázkách Václava Moravce řekl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Lipavský by to měl podle Schillerové dokázat.