Chystá si půdu pro zvýšení deficitu veřejných financí, reagoval bývalý poslanec a ekonomický expert TOP 09 Miloš Nový na prohlášení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že chybí peníze na dopravní infrastrukturu. Nově zvolený poslanec za SPD Miroslav Ševčík kritizoval finanční politiku končící vlády. V zájmu šetření je podle něj možné zrušit některé resorty. Ševčík s Novým spolu diskutovali v pořadu Události, komentáře, který moderoval Daniel Takáč.
Babiš si chystá půdu pro zvýšení deficitu, míní Nový. Ševčík by škrtal ministerstva
„To, co říká Andrej Babiš, je z mého úhlu pohledu jen dělostřelecká příprava na to, že hnutí ANO nám představí rozpočet, kde deficity budou významným způsobem navýšeny,“ řekl Nový. Zároveň připustil, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) si představoval vyšší příjmy, které jsou ovšem předmětem dalšího jednání jednotlivých ministrů. Rozpočet je podle něj pod velkým tlakem. „Musíte volit jednotlivé priority,“ dodal.
Babiš už po pondělním jednání se šéfem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radkem Mátlem řekl, že kvůli chybějícím penězům se zastavují stavby silnic či modernizace železničních tratí. „Aktuálně se v Česku staví a staví se hodně, historicky nejvíc,“ prohlásil Mátl.
Ševčík označil nedostatek peněz za chybu. „Jsem zvědavý, až se konečně dostaneme k podrobnějším číslům, jak to ve skutečnosti bude s rozpočtem vypadat,“ dodal.
„Stavby se nezastavují. Chybějící peníze směřují do přípravy nových staveb do budoucna, do výkupu pozemků a podobně,“ přiblížil Nový. Dodal, že v daném případě několikaměsíční zpoždění nebude znamenat ohrožení zahájení staveb v budoucnu a že stavby jsou podle něj plně finančně pokryty na roky 2025 a 2026. Zdůraznil, že vláda předložila návrh rozpočtu včas a nedošlo k překročení lhůt, které stanovuje zákon.
Plán SPD na konsolidaci veřejných financí
Ševčík prohlásil, že SPD chce konsolidovat veřejné finance. „Musím vidět konkrétní čísla u jednotlivých kapitol a podívat se, kde by se dalo šetřit. My máme připravený takový plán, který realizoval Roger Douglas v osmdesátých letech na Novém Zélandu, že se musí šetřit ve všech kapitolách,“ řekl.
Podle něj se některé kapitoly jako například ministerstvo pro vědu nebo ministerstvo pro evropské záležitosti mohou zrušit. „Musíme se podívat na strukturu výdajů v ostatních kapitolách,“ dodal. „Takové ministerstvo vůbec neexistuje,“ poznamenal Nový. Ministr pro vědu, výzkum a inovace či ministr pro evropské záležitosti sídlí při Úřadu vlády a nevyužívá rozsáhlého úřednického aparátu, jako mají jiné resorty.
Na otázku moderátora, zda by měl pokračovat nákup stíhaček F-35, Ševčík odpověděl, že by podle jeho názoru neměl. Dodal, že řada zemí od nákupu odstoupila. „Toto bych přenechal budoucímu ministru obrany, jestli by nebylo lepší se soustředit na dronovou obranu,“ uzavřel Ševčík.
Kumulované deficity, nebo poměr veřejného dluhu k HDP?
Moderátor připomněl prohlášení Národní rozpočtové rady, že konsolidovala rozpočet. „To za konsolidaci nepovažuji, protože nám dluh od roku 2021 do současnosti vzrostl o téměř 1,2 bilionu,“ odpověděl Ševčík.
Podle Nového je Ševčíkův výrok o dané částce irelevantní, protože z hlediska ekonomů se kumulované deficity neuvádějí. „To je to samé, jako kdybyste chtěl porovnávat dnešní situaci třeba s deficity v devadesátých letech, kdy byla úplně jiná úroveň cenové hladiny. Kumulovaný dluh je významným způsobem ovlivněn inflací a nemá vypovídající hodnotu,“ prohlásil.
Podle Nového má vypovídající hodnotu poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu. „Tady máme skutečný důkaz, že ta konsolidace byla úspěšná,“ prohlásil. Dodal, že, když premiér Petr Fiala (ODS) přebíral vládu, daný poměr byl pět procent a v současnosti je to 1,9 procenta.
- Domácí
- Ekonomika
- Události, komentáře
- Daniel Takáč
- Miloš Nový
- SFDI
- Národní rozpočtová rada
- Petr Fiala
- Radek Mátl
- Miroslav Ševčík
- Andrej Babiš
- ANO
- Ředitelství silnic a dálnic
- Rozpočet
- Stavby
- Ministerstvo
- Peníze
- Vláda
- ŘSD
- Martin Kupka
- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo pro evropské záležitosti
- Zrušení
- Stíhačka F-35
- F-35
- Ministerstvo obrany
- TOP 09
- SPD
- ODS
- Státní rozpočet
- Ministr pro vědu, výzkum a inovace
- Výběr redakce