České veřejné finance se v letech 2024 a 2025 posunuly k udržitelnosti, zatím je ale stále nelze označit za dlouhodobě zdravé a stabilní. Ve výroční Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). Zároveň zdůraznila, že je potřeba přijaté změny zachovat a pokračovat v další rozpočtové konsolidaci. Upozornila také, že kvůli zvýšení výdajů na obranu se o rok přiblížil náraz do dluhové brzdy, bez dalších opatření nastane v roce 2037.
Veřejné finance se zlepšily, je ale třeba další konsolidace, uvádí rozpočtová rada
Ke zlepšení stavu veřejných financí přispěla opatření ve vládním konsolidačním balíčku a úpravy důchodového systému, uvedl předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl. „Pokud má cesta k větší udržitelnosti veřejných financí pokračovat, tak nejpozději při přípravě rozpočtu na rok 2027 bude nutné přijít s dalšími konsolidačními opatřeními,“ upozornil. Už připravovaný rozpočet na rok 2026 je podle něj na hraně pravidel, která nastavuje zákon o rozpočtové odpovědnosti.
Hampl také varoval, že Evropa i Česko přijímají nové fiskálně náročné priority, mezi které patří i postupné zvýšení výdajů na obranu členských zemí NATO na pět procent hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2035. „Zároveň se nezdá, že by chtěl kdokoli cokoli dělat s těmi současnými, rovněž drahými prioritami. To vytváří pro veřejné rozpočty stále větší napětí,“ podotkl. Vzhledem k tomu, že Česko zatím neplánuje kompenzovat růst obranných výdajů omezením jiných výdajů nebo zvýšením daní, přiblížil se náraz do dluhové brzdy.
Zákon o rozpočtové odpovědnosti také nastavuje takzvanou dluhovou brzdu při zadlužení 55 procent hrubého domácího produktu (HDP). V případě překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.
Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.