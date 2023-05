Žádné NATO ani EU, ruština jako státní jazyk. Moskva odhalila „podmínky“ pro mír, Kyjev kontroval vlastními

Náměstek ruského ministra zahraničí Michail Galuzin mezi sedmi požadavky vyjmenoval ukončení bojových akcí ze strany ukrajinských sil a dodávek západních zbraní. Splnění dalších pěti požadavků je podle ruského diplomata nezbytných pro „dosažení všeobecného, spravedlivého a trvalého míru“.

Ukrajina by se proto měla vrátit k neutrálnímu postavení mimo bloky, zřeknout se tedy vstupu do NATO a do EU, uznat „nové územní skutečnosti, vzniklé v důsledku práva národů na sebeurčení“ (tedy uznat anexi svého území na Krymu a na východě a jihu země Ruskem – pozn. redakce), chránit práva ruskojazyčných občanů a národnostních menšin, stanovit ruštinu státním jazykem a dodržovat základní lidská práva, včetně svobody náboženského vyznání.

Posledním požadavkem se nejspíš myslí, že ukrajinský stát by měl přestat vystupovat proti té části pravoslavné církve, která se donedávna podřizovala moskevskému patriarchátu. Na Ukrajině kromě toho působí i pravoslavná církev napojená na konstantinopolský patriarchát.