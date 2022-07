Obnova Ukrajiny má stát na sedmi pilířích. Kyjev musí reformovat justici či protikorupční opatření

„Tady v Luganu jsme spustili proces obnovy Ukrajiny na mezinárodní úrovni a prezentovali principy, které tvoří její základy,“ řekl švýcarský prezident. Dohodnuté principy podle něj potvrzují, že proces bude řídit Kyjev a že masivní finanční podpora bude spojená s pokračováním reforem například v justici nebo protikorupčních opatřeních.

Kromě už zmíněných pilířů Cassis hovořil o důrazu na zapojení soukromé sféry či občanské společnosti, decentralizaci procesu s ohledem na lokální činitele, potřebě zahrnout do procesu menšiny a o mezinárodním aspektu nadcházející spolupráce. „Obnova a reformy se neomezí jenom na infrastrukturu a instituce, budou zahrnovat i sociální, ekonomické a environmentální aspekty,“ dodal švýcarský lídr.

Účastníci končící konference v právně nezávazném prohlášení slibují, že budou Ukrajinu podporovat dlouhodobě, a hlásí se k „plánu obnovy a rozvoje“, který v pondělí prezentoval ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Ten v úterý uvedl, že dokument o struktuře nadcházející spolupráce není definitivní, avšak práce na uskutečňování plánu začnou ještě nyní v Luganu.

Práce pro celý civilizovaný svět

Do malebného města u hranic s Itálií přijeli kromě vrcholných představitelů Ukrajiny a Švýcarska zástupci dalších 40 zemí Evropy, Asie a Severní Ameriky. Česko zastupoval premiér Petr Fiala (ODS), který v pondělí při zahajovacím projevu uvedl, že do poválečné obnovy by se měl zapojit „celý civilizovaný svět“, byť uznal, že vzhledem k pokračujícím ruským útokům není možné proces naplno spustit.