Evropská komise předložila návrh sankcí s cílem omezit obcházení opatření. Zahrnuje i čínské firmy

„Cílem je zabránit tomu, aby zboží se zákazem vývozu do Ruska našlo způsob, jak zásobovat ruskou armádu,“ řekl mluvčí Evropské komise Eric Mamer. Balík by například zavedl nový mechanismus pro omezení unijního vývozu do třetích zemí, které jsou spojovány s obcházením sankcí.

Členské země EU, které musí sankce jednomyslně schválit, budou o návrhu opatření jednat ve středu, uvedly diplomatické zdroje agentury Reuters. Některé z nich naznačily, že diskuse o nových sankcích budou mezi státy sedmadvacítky napjaté a zdlouhavé, protože návrh by mohl narušit hospodářské a politické vazby s třetími státy.

Čínské firmy na seznamu

Na navrhovaném seznamu je podle FT celkem sedm čínských firem, dvě z pevninské Číny a pět z Hongkongu. Nejméně jedna z nich už čelí sankcím také ve Spojených státech. Dotčenými společnostmi jsou podle zjištění FT 3HC Semiconductors a King-Pai Technology se sídlem v pevninské Číně a dále Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry a Alpha Trading Investments v Hongkongu.

Od začátku otevřené ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru Evropská unie přijala deset balíčků protiruských sankcí s cílem Moskvě její válečné snahy co nejvíce ztížit. Čína se oficiálně k válce na Ukrajině staví nestranně, podle řady západních zemí je ale její postoj přinejmenším nepřímou podporou Ruska.