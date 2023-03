Sněmovna pokračuje v jednání o nižší valorizaci penzí, zahájila třetí čtení

Vládní novela počítá s tím, že průměrný měsíční důchod vzroste od června o 760 korun místo předpokládaných 1770 korun, jak by to bylo podle nyní platných zákonných pravidel. Stát podle důvodové zprávy ušetří za letošek 19,4 miliardy korun a příští rok 33 miliard korun. V opačném případě by se podle vlády poměr důchodů k průměrné mzdě zvyšoval, což by státní pokladnu neúměrně zatížilo.

Opozice vládní návrh odmítá, stejně jako jeho zrychlené schvalování. V případě prosazení předlohy se chce obrátit na Ústavní soud. Podle ní mají důchodci vzhledem k míře inflace nárok na plnohodnotnou valorizaci.