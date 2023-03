Vláda podstupuje obrovské riziko, říká o valorizaci důchodů ve stavu legislativní nouze Kalousek

„Pokud to vláda chce v tuto chvíli udělat, tak jí pravděpodobně nic jiného (než využít stav legislativní nouze) nezbývá, ale je to obrovské riziko. Já jsem velmi naléhal, aby se korigovala už loňská druhá mimořádná valorizace. Pokud jde o proces, tak vláda na to byla upozorňována od loňského léta. Bylo nás hodně, kteří jsme na ni naléhali, ať s valorizačním vzorcem něco udělá. Neudělala. Je to její politická odpovědnost,“ míní Kalousek.

Kabinet dle jeho názoru riskuje, že i když snížení valorizace penzí za cenu obřích politických nákladů protlačí, vloží se do věci Ústavní soud a rozhodnutí zákonodárců zruší. „Představte si ty obří politické náklady, které skončí blamáží, a vláda to stejně bude muset vyplatit. Já pevně doufám, že se to nestane,“ doplnil.

Kalousek si neumí představit jiný důvod k vládnímu otálení než nedávné prezidentské volby. On osobně si nicméně nemyslí, že i kdyby vláda konala dříve, že by to volby hlavy státu ovlivnilo. „A i kdyby ano, tak v našem systému dle mého funkce prezidenta republiky nestojí za desítky miliard ročně na dluh,“ má jasno exministr financí.

Štěch: Pokus o vytvoření střetu ve společnosti

Štěch hodnotí snahu vlády o nižší valorizaci důchodů negativně – o blamáž jde podle něj už teď a využití stavu legislativní nouze prý vůbec není namístě. „Jsem přesvědčený, že je třeba řešit příčiny. Teď se hádají ve sněmovně a my diskutujeme o důsledcích. Příčiny jsou jinde – není tu hospodářský růst, je velmi vysoká inflace. Je potřeba, aby se to důsledně řešilo,“ tvrdí Štěch, kterého prý zároveň mrzí, že ani veřejnoprávní televize nevěnuje tomuto tématu víc prostoru.

Také odmítá argumentaci vlády, že nižší valorizace důchodů se dá brát jako projev mezigenerační solidarity. „To je neseriózní a velmi výrazný pokus o vytvoření střetu ve společnosti, že mladí doplácejí na starší generaci. To není pravda,“ zdůraznil Štěch.

Podle Kalouska lze inflaci léčit pouze dietou ve fiskální i měnové politice, mnohasetmiliardové schodky podle něj inflaci naopak přiživují. S tím ovšem bývalý šéf Senátu nesouhlasí. „Dieta, kterou pan Kalousek myslí, vede ke snížení vnitřní spotřeby, tím pádem k propadu hospodářského růstu. Když ten není, nerostou reálné mzdy, pak není na důchody, protože nejsou odvody, není kupní síla a ekonomika se jako vír propadá dolů,“ konstatoval Štěch. Za to, že je inflace 19 procent, nemůžou důchodci, dodal.