Michálek a Vondráček se přeli o ústavnosti projednávání valorizace důchodů. Ať rozhodne soud, řekl právník

„Myslím si, že je zcela legitimní, že opozice upozorňuje na to téma. Ostatně i my se k tomu chceme vyjadřovat. I my chceme vysvětlovat, proč je důležité nastavit valorizaci důchodů tak, aby byla dlouhodobě udržitelná,“ reagoval Michálek. Poznamenal, že obstrukce jsou součástí parlamentní praxe. „Ale všechno má své hranice. Máme Ústavu, a ta říká, že parlament má zákonodárnou moc, čili cokoliv, co by ve výsledku směřovalo k tomu, že by parlament nemohl přijímat žádné zákony, už by bylo v rozporu s Ústavou,“ míní.

Změna jednacího řádu?

Podle Michálka je třeba se zaměřit na to, aby byl takový jednací řád, který umožňuje efektivní jednání. „Aby opozice mohla připoutat pozornost k těm tématům, ale současně abychom pak netrávili celý týden tím, že záležitosti diskutujeme,“ dodal.

Vondráček reagoval, že jisté dobrovolné zastropování času navrhoval už v minulém období. „Aby se nějakým způsobem strukturovala debata. Nicméně i v tom minulém období, kdy jsme my měli většinu, jsem trval na tom, že to musí být shoda všech,“ řekl bývalý šéf dolní komory. Co se týče jednacího řádu, uvedl, že by se klub ANO bránil, pokud by se měla změna prosazovat většinově.

„Nemyslím si, že by bylo možné schválit změnu jednacího řádu konsenzuálně, to je utopie. Pokud k tomu dojde, tak si myslím, že povedeme rozumné a vstřícné diskuze s opozicí, ale má to určité meze a v určitém okamžiku je potřeba o tom rozhodnout,“ uvedl Michálek.

Na jednací řád je podle Vondráčka třeba hledět s pokorou. „A hlavně by se měl (každý) s určitým respektem chovat k těm druhým. A v tom, co tady zažívám už třetí noc, respekt nespatřuji,“ řekl. Kritizoval například zrušení obecné rozpravy.

Podle Wintra ve veřejné debatě panuje neznalost toho, jak jinak mohou být parlamentní pravidla nastavena. „Není to ode zdi ke zdi, že buď mohu mluvit nekonečně dlouho nebo jsem umlčován a není demokracie,“ upozornil. Domnívá se, že jednací řád by se měl významně reformovat. „Podle mě je potřeba z tohoto vykročit ven, jinak se parlamentarismus tak zdiskredituje, že ten naprosto nefunkční parlament otevře prostor pro nějaké autoritářské režimy,“ zdůraznil.