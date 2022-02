Nesmysl, reaguje Lavrov na tvrzení Washingtonu o přípravě záminky k invazi

Falešná videa měla podle americké administrativy ukazovat explicitní záběry následků bombového útoku. Kromě mnoha těl obětí se v něm prý měly objevit kusy ukrajinské výstroje a výzbroje, drony turecké výroby a herci vystupující jako truchlící pozůstalí. „Toto video, pokud bude zveřejněno, by mohlo Putinovi poskytnout jiskru, kterou potřebuje k zažehnutí a ospravedlnění vojenských operací proti Ukrajině,“ vysvětloval mluvčí Pentagonu John Kirby.

„Otevřeně říkám, že Západ zatím nijak nepřispěl k řešení konfliktu. Naopak věci zhoršil,“ je přesvědčen Erdogan. Žádný z evropských politiků podle něj není schopen krizi vyřešit, zatímco americký prezident Joe Biden neprojevil „pozitivní přístup“ k problému. Jediný politik, který by podle něj mohl výrazně přispět k zažehnání konfliktu, je podle tureckého prezidenta bývalá německá kancléřka Angela Merkelová.

Z Kyjeva se v pátek vrátil do Turecka prezident Recep Tayyip Erdogan. Svému ukrajinskému protějšku Volodymyrovi Zelenskému nabídl, že Ankara může zprostředkovat setkání mezi ruskými a ukrajinskými představiteli, a podpořil územní celistvost Ukrajiny a Krymu. Po návratu do vlasti ale také zdůraznil, že Spojené státy a další západní země nepomáhají s řešením stávajícího napětí.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba ocenil, že včasné odhalení ruských plánů pomáhá odvrátit naplnění válečných scénářů. „To, co bylo zveřejněno, nás nepřekvapuje, protože od roku 2014 jsme viděli mnoho úskoků Ruska. Viděli jsme, že se před ničím nezastaví, když se snaží něco zfalšovat a obvinit z toho Ukrajinu. V této situaci je velice důležité odhalovat jakékoliv záměry Ruska a překazit je,“ nechal se slyšet Kuleba.

Spojenci vědí, co v nás mají, reaguje Scholz na kritiku Berlína

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí zamíří do Moskvy, následně navštíví také Kyjev. Podle Kremlu budou tématem moskevského jednání zejména Ruskem požadované bezpečnostní záruky ve východní Evropě.

Macron si už ve čtvrtek telefonoval zvlášť s ruským i ukrajinským prezidentem. Podle prohlášení Elysejského paláce se snažil dosáhnout pokroku v otázce ukrajinského Donbasu, a to v rámci úsilí o zmírnění napětí v oblasti. S Putinem si Macron volal už potřetí za poslední týden.

Do ruské metropole se v polovině února chystá také německý kancléř Olaf Scholz – zamíří i do Kyjeva, na rozdíl od Macrona o den dříve než do Moskvy. V ukrajinském hlavním městě se k němu připojí také šéfka německé diplomacie Annalena Baerbock.