Ceny pšenice jsou na čtrnáctiletých maximech. Na vině je ruská invaze

„Bavili jsme se o cenách u potravinářské pšenice někde kolem pěti tisíc. Dnes už není výjimkou cena kolem sedmi až osmi tisíc (za tunu - pozn. red.). A zatím nikde nevidíme žádný cenový strop,“ uvedl prezident Agrární komory Jan Doležal.

Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý potvrdil, že v důsledku zdražení jak obilovin, tak olejnin velmi zdražují krmiva. „A zejména sektory vepřového a drůbežího masa, jsou již nyní velmi silně postiženy,“ dodal. Ani další vývoj není podle resortu příznivý.

Agrárníci očekávají, že v nejbližší době ceny dál porostou. To uvedl i Tomáš Maier z katedry ekonomiky Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Dodal ale, že zdražení pečiva nebude kopírovat nárůst cen mouky. „Například u chleba se mouka podílí na celkové ceně zhruba z 25 procent. Takže pokud vzroste cena pšenice například o třetinu, tak kilogram chleba nebude stát 30 korun, ale 32 korun,“ nastínil.

S obavami sleduje ceny obilí například spolumajitel Hnatova pekařství Petr Hnat. Téměř každá dodávka mouky ho totiž vyjde dráž, než ta předchozí. „Už lítají i koruny, to už nejsou desetníky. Od prosince šla cena mouky nahoru asi o 45 procent. Teď už negarantuje cenu mouky nikdo ani na nejbližší týden,“ přiblížil.

Naposledy přitom v tomto rodinném pekařství zvedali ceny zhruba před dvěma měsíci. Hlavně kvůli rostoucím cenám energií. „Stoprocentně jsme nepokryli všechny náklady, které se nám za poslední dobu zvedly. To jsme do cen ještě nepromítli, protože by to bylo neprodejné,“ podotkl. Nyní už se ale dalšímu zdražování zřejmě nevyhnou.

Na farmě Zephyr ve Františkových Lázních nakupují krmivo za ceny až o 35 procent vyšší než dříve. „Náklady stouply z původních 24 korun na 30 až 31 korun na jedno kilo kachny v peří,“ řekl jednatel farmy Jiří Vacek.