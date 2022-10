Primátorem Zlína byl opět zvolen Jiří Korec. V Opavě pokračuje Tomáš Navrátil

Opava má okolo 55 tisíc obyvatel. Jejich počet ale od roku 1991, kdy jich bylo bezmála 63 tisíc, klesá. Toto by se podle Navrátila během následujících čtyř let mělo změnit a počet obyvatel by měl naopak začít růst. „Opava je město s obrovským potenciálem, se kterým se ale ne úplně nejlépe pracovalo. Máme kvalitní školství, kulturu, sportovní zařízení. Máme řadu firem i dobré dopravní napojení,“ řekl. Městu ale podle něj chybí dostupné bydlení či dokončený obchvat města.

Prvním náměstkem primátora zastupitelé schválili dosavadního náměstka Michala Kokoška, dalšími náměstky pak Pavla Meletzkého a Vladimíra Schreiera, všichni jsou z hnutí ANO. Získali 28 z 39 hlasů zastupitelů. Radnice bude mít nově dalšího uvolněného radního, který se má kromě dopravy a životního prostředí věnovat i strategickým projektům a získávání peněz z evropských fondů.

Navýšení počtu uvolněných radních kritizovala opozice. „To nám chcete říct, že v době krize chcete lidem vzkázat, že budeme platit dalšího uvolněného radního?“ řekl Martin Šatný z SPD. Nesouhlasil ani Jan Zelinka (Společně pro Opavu). Ten navrhl snížení počtu radních z 11 na sedm. Ani tento návrh ale neuspěl.