Opava koupí chátrající obchodní dům Breda. Mohla by tam být galerie i kanceláře

Breda byla největším obchodním domem v zemi

V době svého otevření v roce 1928 byla Breda největší obchodní dům v Československu. Stavba z roku 1927, která vznikla přestavbou původního obchodního domu, nyní chátrá. Firma Kamila Kolka, která ji vlastní, je už několik let v likvidaci. Zájem o koupi má současné vedení města už delší dobu. Zastupitelé ale letos v březnu odkup nechválili.

Město vychází z návrhu speciálně sestavené pracovní skupiny. Zasedli v ní zástupci různých organizací, podnikatelé či majitel rozsáhlé sbírky africké kultury Jiří Blata. Podle plánu představeného zastupitelům by objekt měl být z jedné poloviny využíván komerčně, z druhé pak pro veřejnoprávní účely. Provoz budovy by město neměl výrazněji finančně zatěžovat.

Do budovy s 10 tisíci metry čtverečními plochy chce radnice investovat bezmála 300 milionů korun. Kromě kupní ceny jde o náklady na rekonstrukci budovy. Samotný roční provoz objektu by pak měl stát asi 17,7 milionu korun. Výnosy z nájemného a hrazením poskytnutých služeb by naopak město mělo získat 15,8 milionu korun. Rozdíl by pak tvořila dotace města na provoz budovy.