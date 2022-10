Piráti odvolali účast v brněnské koalici. Několik hodin před podpisem smlouvy

„Já bych řekl, že co je moc, to je moc. Včera tady proběhlo několik policejních razií a my opravdu ve světle tady těchto korupčních kauz, které se nyní týkají opravdu všech ostatních stran, se kterými jsme měli jít do koalice, se pod to prostě s čistým štítem nemůžeme podepsat,“ řekl ve středu Lahoda.

Podle něj to byla poslední kapka. „My jsme se snažili navrhnout nějaká transparentnější systémová pravidla pro to nakládání, přidělování městských bytů, a to všemi ostatními nebylo přijato s nějakou vůlí tato pravidla zavést,“ poznamenal Lahoda.

Primátorku Vaňkovou rozhodnutí Pirátů nevstoupit do široké koalice mrzí. Stále předpokládá, že bude odpoledne podepsána smlouva.

Široká koalice, kterou navrhla Vaňková, měla s Piráty mít 46 z 55 zastupitelů. Primátorkou měla zůstat Vaňková. Piráti měli mít v gesci participativní rozpočet, strategický rozvoj a informační technologie.

Volby v Brně vyhrála ODS s TOP 09 se ziskem šestnácti mandátů mezi pětapadesáti zastupiteli. Druhé ANO má třináct mandátů, třetí KDU-ČSL deset. Šest mandátů má SPD, Trikolora a Moravané, čtyři Piráti a po třech ČSSD a také Zelení s Žít Brno.