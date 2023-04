Síkela: 97,5 procenta Čechů platí za energie míň než v ceníku. Podle Havlíčka ze špatných čísel nevybruslí

Podle Havlíčka ale není až tak klíčové, že ERÚ nemá k dispozici reálné ceny. Síkelovy argumenty by podle něj dávaly smysl, pokud by se každý rok měnila metodika. „Porovnáváme rok 2022 s rokem 2023 a porovnáváme ho meziročně a měřilo se to úplně stejně, na principu stejného sběru dat,“ říká exministr a zdůrazňuje, že Eurostat si za svou středeční zprávou stojí.

„Jde o to, jaký je trend, a ten je jasný. Metodika je stále stejná, to znamená, že je tu určitý vzorek. Třeba mezi roky 2020 až 2021 na principu stejného sběru dat jsme na tom byli jedni z nejlepších v celé Evropě. O rok později jsme na tom jedni z nejhorších. A není to nelogické, protože ve druhé části roku 2021 jsme snížili DPH na nulu, srazili jsme ceny elektřiny, plynu, tedy srovnávací základna byla logicky nižší, vy jste hodili DPH nazpátek a nechali jste vystoupat ceny energií do neskutečné výše,“ kritizoval Havlíček současnou vládu.

Havlíček: Vláda neuřídila ceny

Pokud by se prosadil pozměňovací návrh, který by umožnil ERÚ přístup k reálným cenám, šlo by podle Havlíčka o nelogický krok. „Budeme srovnávat základnu určitého vzorku a příští rok tam bude úplně jiný vzorek,“ míní exministr s tím, že i podle jiných statistik je na tom Česko nejhůře v Unii.

„Z tohohle se nedá vyháknout, vůbec nechápu, co tady řešíme. Cokoli, co přijde z nějaké nezávislé instituce, se zpochybní jen proto, že jste neuřídili ceny, a to naprosto brutálním způsobem,“ vzkázal Havlíček Síkelovi.

Zastropování cen přišlo až od ledna letošního roku, připomněl exministr. Síkela se zase opřel do Havlíčka kvůli snižování DPH, protože právě tento krok předchozí vlády podle něj vedl k tomu, že se pozměnily statistiky.