NERV přináší recept na schodky: pomalejší růst důchodů i vyšší daně

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) to řekl poslancům ve středu při projednávání rozpočtu jasně – příští rok přijde vláda s několika návrhy na trvalé snížení schodku státního rozpočtu, které nebudou populární. „Nebude to jednoduché, nebude to bezbolestné a budou to provázet velké politické střety, to si musíme přiznat,“ připustil ve středu.

Ekonomická rada navrhuje jedenáct úprav na snížení výdajů a čtrnáct rad, jak zvýšit příjmy. „Doporučení NERV si vážíme. Posloucháme je a diskutujeme s NERV a jeho reprezentanty, samozřejmě odpovědnost je na vládě. Chceme, aby veřejné rozpočty byly konsolidované, abychom nezvyšovali zadlužení. Vláda bude určitě ta doporučení ve své politice zohledňovat,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS).

Všechna doporučení si kabinet nejspíš neosvojí. Premiér i ministr financí například odmítají zvyšovat lidem daně. Zároveň ale Fiala vůbec poprvé připustil, že některé jiné odvody by kabinet mohl zvednout – například spotřební daně.