Plánovaný schodek 295 miliard není zásadní, shodují se Rusnok a Špidla. Rozpočet podle nich odpovídá mimořádné době

Podle Špidly je rozpočet sestavený v naprosto mimořádné době, takže otázka deficitu není tak zásadní. „I když se člověk podívá na to, jaký je celkový podíl deficitu k (HDP), těch dvaačtyřicet procent rozhodně není záležitost, kterou by moderní stát neunesl,“ hodnotí. Rozhodně to ale podle něj musí být rozpočet jen na přechodnou dobu.

„Žijeme skutečně v mimořádné době plné nejistot, takže ten rozpočet potřebujeme mít,“ přitakává Rusnok. Je podle něj ale jasné, že do něj vstoupí ještě nové skutečnosti, které nemůžeme odhadnout. Také podle Rusnoka je problematický rozpočtový výhled na příští roky.