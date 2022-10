ŽIVĚ: Poslanci začnou projednávat rozpočet na příští rok. Opozice kritizuje, že počítá s příjmy z dosud neschválené daně

Schvalování státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně je zvláštní disciplína, která se liší od schvalování jiných zákonů. Především do jeho podoby nijak nepromlouvá Senát, ze sněmovny jde rovnou k prezidentovi republiky, ale také jinak probíhá a má jiný výsledek první čtení, které čeká poslance na středečním jednání.

V prvním čtení se schvalují základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje a schodek. Kývnou-li na ně poslanci, měly by se všechny pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení vejít do tohoto rámce. Na závěr prvního čtení se tedy o rozpočtu nezbytně hlasuje.

„Očekávám dlouhé jednání, je to tradice v Poslanecké sněmovně. To jednání bylo dlouhé, ať už jsem seděl ve vládní nebo opoziční lavici, takže předpokládám, že to zabere celý jednací den,“ předeslal ministr financí Zbyněk Stanjura.