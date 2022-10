Rozpočtové problémy rostou. Stát musí pomáhat i danit chytřeji, říkají experti

Pokud ale vyšší daně dopadnou na část společnosti, která už nyní má problémy vyžít, bude to nespravedlivé, zdůrazňuje Středula. „Není možné, abychom nízkopříjmové a středněpříjmové zatížili dalším zdaněním a vysokopříjmové necháme v pohodě,“ říká a dodává: „Rozdělujeme Českou republiku na republiku pro bohaté a pro chudé. To musíme změnit, takovým způsobem to nejde dělat. Řekli jsme to už vládě Andreje Babiše, neudělal s tím vůbec nic. Já s tím budu otravovat tak dlouho, dokud se to nezrealizuje.“

„Při případném zvyšování daní bychom měli počítat dopady na nízkopříjmové skupiny. Paradox je, že všechny škrty daní neměly pořádně spočítané dopady. Vláda škrtá bez jakékoliv analýzy,“ podotýká Prokop s tím, že je potřeba vybírat i jinde než u zaměstnanců a je třeba také zavést progresi. Sociolog z PAQ Research zdůrazňuje, že škrty v daních nepomohly chudým regionům a nůžky se nadále rozevírají.